الملوخية المصرية بالتقلية على أصولها وسر نجاحها من غير ما تسقط في الحلة

تعتبر الملوخية من أشهر الأكلات الشعبية ذات الطابع المصري الأصيل فكل السياح من جميع أنحاء العالم عند سؤالهم ماذا تحبون أن تتناولوا من الطعام المصري تكون الأجابة بلا تردد نحب تناول الملوخية، فما من أحد ذاق طعمها إلا ووقع في غرامها وداوم على طلبها.

الملوخية المصرية على أصولها

الملوخية بالطشة والتقلية من أجمل الأكلات المصرية التي يتم إعدادها وتقديمها في العزومات ولكن البعض يفتقد التكنيك المظبوط لعمل الملوخية بحرفية ربات البيوت القديمة التي كانت حينما تحضر الملوخية كل سكان الشارع يشتمون رائحتها ويشتهون تناولها، واليوم في هذا المقال سوف نعرض لحضراتكم طريقة عمل الملوخية المصرية بالطشة والتقلية بإحترافية، فقط تابعوا موقعنا (موقع ثقفني) لمعرفة كل ما هو جديد ومفيد في شتى المجالات ولكم منا خالص الإحترام.

مكونات الملوخية المصرية بالتقلية.

ربع كيلو جرام من أوراق الملوخية المنظفة من العروق. ماء لغسل أوراق الملوخية. ثلاثة أكواب من مرق الدجاج أو اللحم أو الجمبري حسب الموجود. رأس ثوم متوسطة. ملعقة من صلصة الطماطم الجاهزة. ملعقة كبيرة من الكزبرة الجافة. ملح طعام ناعم. فلفل أسود ناعم. شطة حسب الرغبة. ملعقتان من السمن البلدي أو الزبدة.

طريقة تحضير الملوخية المصرية بالتقلية

يتم تنظيف أوراق الملوخية وغسلها ونقعها في الماء لمدة ربع ساعة وشطفها مرة أخرى لضمان نظافتها وتصفيتها من الماء. يتم تجفيف الملوخية في فوطة أو قماشة قطنية نظيفة قبل نشرها في الشمس على صينية مبطنة بالقماش النظيف لتجف قبل طحنها. يتم فرم الملوخية بالكبة أو خرط الملوخية بالمخرطة اليدوية وهذا أفضل للحصول على أفضل النتائج. يمكن الاستغناء عن كل الخطوات السابقة بشراء كيس من الملوخية الجاهزة المجمدة. يتم غلي المرق جيداً على نار متوسطة ويضاف له معجون الصلصة. يتم فرم الثوم مع الكزبرة والفلفل والقليل من الملح والشطة جيداً. يأخذ مقدار ملعقة صغيرة من ذلك الخليط ويضاف للمرق اثناء غليه. يتم إضافة الملوخية المفرومة للمرق مع التقليب المستمر حتى تتجانس وتفك التكتلات. يتم تهدئة النار تماماً على الملوخية وتركها حتى تغلي. يتم إحضار مقلاة صغيرة وتوضع على النار ويوضع بها السمنة ويتم وضع باقي خليط الثوم بها. يتم تقليب خليط الثوم حتى يصبح لونه ذهبي ويضاف على وجه الملوخية المغلية بدون أن يغطى الإناء حتى لا تسقط الملوخية بالأسفل. تصب الملوخية في طبق التقديم وتقدم ساخنة بألف هنا.

مكونات الملوخية المصرية بالجمبري

نصف كيلو جرام من الملوخية الخضراء الطازجة ويتم تقطيفها وغسلها جيداً وتجفيفها. نصف كيلو جرام من الجمبري متوسط الحجم. ملعقتان كبيرتان من الثوم المهروس. ملعقة كبيرة من الكزبرة المجففة ناعمة. ملح طعام ناعم حسب الرغبة. ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. ملعقة صغيرة من الكمون المطحون. ملعقتان من الزبدة، أو ثلاث ملاعق من الزيت. بصلة متوسطة الحجم. حبتان من الطماطم متوسطة الحجم. عودان من الكزبرة الخضراء الطازجة. عود من الكرفس الطازج. ليمونة متوسطة الحجم.

طريقة تحضير الملوخية بالجمبري.