نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البيتي فور الناعم الدايب…جبتكلم سر البيتي فور الناعم الدايب دوب لو عملتيه مرة مش هتبطلى تعمليه طعمه حكاية في المقال التالي
سر البيتي فور الناعم الدايب دوب لو عملتيه مرة مش هتبطلى تعمليه، البيتي فور هو من المخبوزات والحلويات التي يتم صنعها في عيد الفطر و يحبها الكبار والصغار على حد سواء، وتعتبر وصفة البيتى فور من الوصفات السهلة السريعة التي تستطيع ست البيت أن تفعلها دون مجهود ودون تكاليف كثيرة.
سر البيتي فور الناعم الدايب دوب
قد تبحث الكثير من السيدات عن طريقة عمل البيتي فور في البيت والآن من خلال موقع ثقفني سوف نقدمه لكم بطريقة سهله وبمكونات بسيطة .
مكونات عمل البيتي فور
- 2 كوب من الدقيق.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- نصف ملعقة صغيرة من بشر البرتقال.
- ونصف كوب من السكر البودرة.
- نصف كوب من الزبدة.
- عدد 2 بيضة.
طريقة تحضير البيتي فور في البيت
- نحضر وعاء ونضع فيه البيض والفانيليا وبشر البرتقال ونضربهم جيدا.
- نضيف إليهم الزبدة ونقلبها حتى تتجانس المكونات ونحصل على خليط طري.
- نضع السكر على الخليط ونستمر في التقليب.
- نحضر وعاء آخر ونضع فيه الدقيق والبيكنج باودر ونضيف البيض عليه بالتدريج ونقلب.
- تغطي العجينة ونتركها لمدة نصف ساعة.
- نقوم بتقطيع العجين قطع صغيرة ونقوم بتشكيلها حسب الرغبة.
- يرص العجين في صينية مغطاة بورق الزبدة.
- يوضع العجين في فرن متوسط الحرارة حتى يصبح لونه ذهبي.
- نزين البيتي فور ببعض المكسرات الموجودة.
طريقة عمل البيتي فور بالشوكولاتة
سوف نقدم لكم طريقة اخري لعمل البيتي فور بالشوكولاتة بطريقة سهله وبمكونات موجودة في كل بيت
مكونات عمل البيتي فور بالشوكولاتة
- كيلو دقيق.
- 6 ملعقة كبيرة من الكاكاو.
- 1 بيضة.
- 400 غرام من الزبدة.
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- رشه ملح.
- كوب من حبيبات الشوكولاتة.
- 200 غرام من الشوكولاته بالحليب
طريقة تحضير البيتي فور بالشوكولاتة
- نضع الزبدة والبيض في وعاء ويتم خفقها.
- نضيف الدقيق والملح والبيكنج بودر والسكر والفانيليا والكاكاو.
- عجن هذه المكونات كلها حتى نحصل على عجينة متماسكة وطرية.
- تقطع العجينة ثم نحضر القطاعة الخاصة بالبيتي فور ونقطعها حسب الرغبة ونرصها في صينية بها ورقة زبدة.
- نضع الصينية في الفرن على درجة حرارة متوسطة حتى ينضج ويصبح لونه ذهبي وبعد ذلك نتركه حتى يبرد.
- إذابة الشوكولاتة بالحليب على النار ثم نغمس فيها البيتي فور ونضعه في صينيه ونرش عليها حبيبات الشوكولاتة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البيتي فور الناعم الدايب…جبتكلم سر البيتي فور الناعم الدايب دوب لو عملتيه مرة مش هتبطلى تعمليه طعمه حكاية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.