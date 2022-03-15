البيتي فور الناعم الدايب...جبتكلم سر البيتي فور الناعم الدايب دوب لو عملتيه مرة مش هتبطلى تعمليه طعمه حكاية

سر البيتي فور الناعم الدايب دوب لو عملتيه مرة مش هتبطلى تعمليه، البيتي فور هو من المخبوزات والحلويات التي يتم صنعها في عيد الفطر و يحبها الكبار والصغار على حد سواء، وتعتبر وصفة البيتى فور من الوصفات السهلة السريعة التي تستطيع ست البيت أن تفعلها دون مجهود ودون تكاليف كثيرة.

سر البيتي فور الناعم الدايب دوب

قد تبحث الكثير من السيدات عن طريقة عمل البيتي فور في البيت والآن من خلال موقع ثقفني سوف نقدمه لكم بطريقة سهله وبمكونات بسيطة .

مكونات عمل البيتي فور

2 كوب من الدقيق.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

نصف ملعقة صغيرة من بشر البرتقال.

ونصف كوب من السكر البودرة.

نصف كوب من الزبدة.

عدد 2 بيضة.

طريقة تحضير البيتي فور في البيت

نحضر وعاء ونضع فيه البيض والفانيليا وبشر البرتقال ونضربهم جيدا.

نضيف إليهم الزبدة ونقلبها حتى تتجانس المكونات ونحصل على خليط طري.

نضع السكر على الخليط ونستمر في التقليب.

نحضر وعاء آخر ونضع فيه الدقيق والبيكنج باودر ونضيف البيض عليه بالتدريج ونقلب.

تغطي العجينة ونتركها لمدة نصف ساعة.

نقوم بتقطيع العجين قطع صغيرة ونقوم بتشكيلها حسب الرغبة.

يرص العجين في صينية مغطاة بورق الزبدة.

يوضع العجين في فرن متوسط الحرارة حتى يصبح لونه ذهبي.

نزين البيتي فور ببعض المكسرات الموجودة.

طريقة عمل البيتي فور بالشوكولاتة

سوف نقدم لكم طريقة اخري لعمل البيتي فور بالشوكولاتة بطريقة سهله وبمكونات موجودة في كل بيت

مكونات عمل البيتي فور بالشوكولاتة

كيلو دقيق.

6 ملعقة كبيرة من الكاكاو.

1 بيضة.

400 غرام من الزبدة.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

رشه ملح.

كوب من حبيبات الشوكولاتة.

200 غرام من الشوكولاته بالحليب

طريقة تحضير البيتي فور بالشوكولاتة