نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المكرونة البشاميل على أصولها بحرفية المطاعم بخطوات سهلة ومفصلة من الألف للياء في المقال التالي
تعتبر المكرونة البشاميل من أكثر الأكلات شهرة في البيوت العربية حيث يعشق الجميع تناولها بكل أصنافها سواء كانت محشية باللحمة المفرومة كالمتعارف عليه والمعتاد منذ القدم أو حشوها بالعديد من الحشوات الأخرى كالسجق والدجاج والجمبري والبسطرمة والكثير من الحشوات الأخرى حسب الرغبة.
المكرونة البشاميل بحرفية المطاعم
من منا لم يتناول المكرونة البشاميل من الخارج ويشعر عند تنا لها يطعمها المختلف عن ما تقوم ربة المنزل بتحضيرها، ولكن اليوم وفي هذا المقال سوف نعرض لحضراتكم طريقة المطاعم ولمساتها السحرية لعمل المكرونة البشاميل بحرفية في البيت كالجاهزة تماماً إذا لم يكن الطعم أجمل، كل ما عليكم هو متابعة موقع ثقفني لمعرفة كل ما هو جديد ومفيد في شتى المجالات.
مكونات البشاميل
- أربعة ملاعق كبيرة من الدقيق الأبيض متعدد الاستخدامات.
- ملعقتان كبيرتان من الزبدة الطرية أو السمنة حسب المتاح.
- كوبان من الحليب الدافئ كامل الدسم.
- كوب من مرقة الدجاج أو اللحم حسب المتاح.
- مكعب مرقة دجاج جاهز.
- ملعقتان كبيرتان من الكريمة اللباني.
- فلفل أسمر وشطة وملح ناعم.
- بيضة دجاج حسب الرغبة ويمكن الاستغناء عنها.
مكونات المكرونة بالبشاميل
- كيس من المكرونة 500 جرام أقلام.
- جبنة شيدر مبشورة.
- جبنة موزاريلا مبشورة.
- جبنة رومي مبشورة حسب الرغبة.
- ماء مغلي لسلق المكرونة.
- ملح طعام وملعقة زيت للسلق.
- البشاميل المعد مسبقاً والطريقة أعلى المقال.
- عصاج اللحمة المفرومة.
مكونات عصاج اللحمة المفرومة
- نصف كيلو جرام من اللحمة المفرومة.
- بصلتان كبيرتان مبشورتان ناعم.
- زيت طعام صافي.
- ملعقتان من معجون صلصة الطماطم.
- رشة حبهان مطحون.
- رشة من السبع بهارات.
- رشة من البابريكا المدخنة.
- ملح وفلفل أسمر وشطة.
طريقة تحضير البشاميل
- يتم وضع الزبدة في إناء غويط على نار متوسطة وتقلب حتى تذوب تماماً.
- يضاف الدقيق للزبدة ويقلب حتى يحمص ويصبح لونه ذهبي.
- يتم إضافة اللبن السائل للدقيق مع التقليب المستمر على نار هادئة.
- يضاف كوب من المرق الدافئ للخليط مع الاستمرار في التقليب حتى الحصول على قوام كريمي وتضاف الكريمة اللباني أيضاً.
- يفرك مكعب مرقة الدجاج على البشاميل ويضاف الملح والفلفل والشطة والبيض حسب الرغبة ويتم خفق كافة المكونات بمضرب البيض لمنع وجود تكتلات.
طريقة تحضير عصاج اللحمة المفرومة
- في مقلاة عميقة يتم وضع الزيت والبصل ويقلب البصل حتى يأخذ اللون الذهبي.
- تضاف اللحمة للبصل وتقلب جيداً وتترك حتى يتحول لون اللحمة إلى اللون البني.
- يضاف الملح والفلفل والشطة والبهارات والبابريكا للخليط ويقلب جيداً وتترك على نار هادئة لمدة خمسة دقائق حتى ينضج اللحم.
- يضاف للخليط معجون صلصة الطماطم ويقلب جيداً حتى تتداخل المكونات وتترك خمسة دقائق أخرى على النار وترفع المقلاة من على النار ويترك العصاج حتى يبرد تماماً.
طريقة تحضير المكرونة البشاميل
- يتم غلي المياه وإضافة الملح والزيت لها وبعد الغلي يتم إضافة المكرونة وتقليبها وتركها حتى تلين وتنضج.
- يتم تصفية المكرونة في مصفاة واسعة وشطفها بالماء البارد.
- يتم إحضار صينية ويفضل أن تكون من النوع الغير لاصق أو صينية عادية وتدهن بالسمنة جيداً من السطح والحواف.
- يتم وضع نصف كمية المكرونة ومقدار مغرفة من البشاميل وتقلب المكونات وتفرد في قاع الصينية بالتساوي.
- يتم وضع عصاج اللحم فوق أول طبقة من المكرونة ويفرد جيداً بالتساوي.
- يتم وضع الكمية المتبقية من المكرونة على وجه اللحمة لتغطيتها تماماً.
- يصب ما تبقى من البشاميل على وجه المكرونة ويضاف أيضاً الجبن المبشور بأنواعه على الوجه.
- يتم إدخال صينية المكرونة البشاميل إلى الفرن المحمي مسبقاً على درجة حرارة متوسطة لمدة خمسة وعشرون دقيقة حتى تنضج المكرونة بالكامل ويصبح الوجه ذهبي اللون.
- يمكن إشعال الشواية لمدة خمسة دقائق قبل أن يتم إخراج الصينية من الفرن وذلك لأفضل النتائج عند التقديم.
- تترك المكرونة البشاميل حتى تهدأ قليلاً ليسهل تقطيعها وتقديمها وتقدم بألف هنا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المكرونة البشاميل على أصولها بحرفية المطاعم بخطوات سهلة ومفصلة من الألف للياء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.