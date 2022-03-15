المكرونة البشاميل على أصولها بحرفية المطاعم بخطوات سهلة ومفصلة من الألف للياء

تعتبر المكرونة البشاميل من أكثر الأكلات شهرة في البيوت العربية حيث يعشق الجميع تناولها بكل أصنافها سواء كانت محشية باللحمة المفرومة كالمتعارف عليه والمعتاد منذ القدم أو حشوها بالعديد من الحشوات الأخرى كالسجق والدجاج والجمبري والبسطرمة والكثير من الحشوات الأخرى حسب الرغبة.

المكرونة البشاميل بحرفية المطاعم

من منا لم يتناول المكرونة البشاميل من الخارج ويشعر عند تنا لها يطعمها المختلف عن ما تقوم ربة المنزل بتحضيرها، ولكن اليوم وفي هذا المقال سوف نعرض لحضراتكم طريقة المطاعم ولمساتها السحرية لعمل المكرونة البشاميل بحرفية في البيت كالجاهزة تماماً إذا لم يكن الطعم أجمل، كل ما عليكم هو متابعة موقع ثقفني لمعرفة كل ما هو جديد ومفيد في شتى المجالات.

مكونات البشاميل

أربعة ملاعق كبيرة من الدقيق الأبيض متعدد الاستخدامات. ملعقتان كبيرتان من الزبدة الطرية أو السمنة حسب المتاح. كوبان من الحليب الدافئ كامل الدسم. كوب من مرقة الدجاج أو اللحم حسب المتاح. مكعب مرقة دجاج جاهز. ملعقتان كبيرتان من الكريمة اللباني. فلفل أسمر وشطة وملح ناعم. بيضة دجاج حسب الرغبة ويمكن الاستغناء عنها.

مكونات المكرونة بالبشاميل

كيس من المكرونة 500 جرام أقلام. جبنة شيدر مبشورة. جبنة موزاريلا مبشورة. جبنة رومي مبشورة حسب الرغبة. ماء مغلي لسلق المكرونة. ملح طعام وملعقة زيت للسلق. البشاميل المعد مسبقاً والطريقة أعلى المقال. عصاج اللحمة المفرومة.

مكونات عصاج اللحمة المفرومة

نصف كيلو جرام من اللحمة المفرومة. بصلتان كبيرتان مبشورتان ناعم. زيت طعام صافي. ملعقتان من معجون صلصة الطماطم. رشة حبهان مطحون. رشة من السبع بهارات. رشة من البابريكا المدخنة. ملح وفلفل أسمر وشطة.

طريقة تحضير البشاميل

يتم وضع الزبدة في إناء غويط على نار متوسطة وتقلب حتى تذوب تماماً. يضاف الدقيق للزبدة ويقلب حتى يحمص ويصبح لونه ذهبي. يتم إضافة اللبن السائل للدقيق مع التقليب المستمر على نار هادئة. يضاف كوب من المرق الدافئ للخليط مع الاستمرار في التقليب حتى الحصول على قوام كريمي وتضاف الكريمة اللباني أيضاً. يفرك مكعب مرقة الدجاج على البشاميل ويضاف الملح والفلفل والشطة والبيض حسب الرغبة ويتم خفق كافة المكونات بمضرب البيض لمنع وجود تكتلات.

طريقة تحضير عصاج اللحمة المفرومة

في مقلاة عميقة يتم وضع الزيت والبصل ويقلب البصل حتى يأخذ اللون الذهبي. تضاف اللحمة للبصل وتقلب جيداً وتترك حتى يتحول لون اللحمة إلى اللون البني. يضاف الملح والفلفل والشطة والبهارات والبابريكا للخليط ويقلب جيداً وتترك على نار هادئة لمدة خمسة دقائق حتى ينضج اللحم. يضاف للخليط معجون صلصة الطماطم ويقلب جيداً حتى تتداخل المكونات وتترك خمسة دقائق أخرى على النار وترفع المقلاة من على النار ويترك العصاج حتى يبرد تماماً.

طريقة تحضير المكرونة البشاميل