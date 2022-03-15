نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تجهيزات رمضان.. تفريز الثوم بطريقة صحية يفضل طازة وأبيض طول السنة بدون تغيير في لونه أو طعمة في المقال التالي
عمر شويل - جدة الثوم من المكونات التي يتم استخدامها بكثرة في العديد من الوصفات حيث يضيف الي الطعام طعم ورائحة جيدة, ويظهر الثوم في موسم واحد في السنة وبعد ذلك ترتفع اسعاره طوال السنة, ولذلك يحرص الكثير من ربات البيوت على تخزين الثوم بكميات كبيرة وذلك لاستخدامه طوال السنة بسهولة دون الحاجة الي التقشير والفرم, ولكن لا يعرف الكثير طريقة تخزين الثوم بشكل صحيح دون ان يتعرض للتعفن, وخلال هذا المقال سنوضح طريقة تخزين الثوم سنة كاملة دون ان يحدث اي تغير في طعم او رائحة الثوم او تعرضه للعفن.
الطريقة الصحيحة لتخزين الثوم من السنة للسنة دون تعفنه
الثوم من المكونات التي تستخدم بشكل متكرر في المطبخ ويمكن شراء كمية كبيرة من الثوم وتخزينها واستخدامها بسهولة, ولكن لا يعرف الكثير من السيدات طريقة تخزين الثوم بشكل صحيح, ويتم تخزين الثوم لمدة سنة كالتالي:-
- يتم فرز الثوم جيدا والتخلص من اي جزء متعفن, ويتم غسل الثوم جيدا وتقشيره.
- يتم وضع الثوم في الكبة وفرمة جيدا حتي يصبح قوامه ناعم حتى الانتهاء من كل الكمية.
يتم وضع كمية من الزيت على الثوم المفروم وبعد ذلك يتم تقليب كل منهم معا.
- يتم تعبئة المكونات في علب نظيفة وجافة ويوضع في الفريزر ويتم استخدامه عند الطهي بسهولة.
ما هي أهمية تناول الثوم
الثوم من المواد الطبيعية التي تساعد في موازنة نسبة الكوليسترول في الدم ويحتوي على مواد تقلل من ضغط الدم وتحافظ على صحة الاوعية الدموية, ويقلل من التعرض للجلطات في الجسم.
- يساعد في حماية الجسم من الامراض المعدية حيث يحتوي على مجموعة من الفيتامنيات منها فيتامين د والعديد من العناصر منها الكالسيوم والماغنسيوم.
- الثوم مهم جدا للسيدات الحوامل حيث يعمل على تنشيط تدفق الدم وبالتالي تغذية الجنين ويفيد في حالات نقص وزن الجنين, ويقلل من تعرض الحوامل لارتفاع ضغط الدم في الحمل والاصابة بالسكر في الحمل.
- مفيد جدا لحالات تساقط الشعر حيث يعمل على زيادة نمو الشعر وزيادة طوله, التخلص من الصلع.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تجهيزات رمضان.. تفريز الثوم بطريقة صحية يفضل طازة وأبيض طول السنة بدون تغيير في لونه أو طعمة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.