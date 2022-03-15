نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تجهيزات رمضان.. تفريز الثوم بطريقة صحية يفضل طازة وأبيض طول السنة بدون تغيير في لونه أو طعمة في المقال التالي

عمر شويل - جدة الثوم من المكونات التي يتم استخدامها بكثرة في العديد من الوصفات حيث يضيف الي الطعام طعم ورائحة جيدة, ويظهر الثوم في موسم واحد في السنة وبعد ذلك ترتفع اسعاره طوال السنة, ولذلك يحرص الكثير من ربات البيوت على تخزين الثوم بكميات كبيرة وذلك لاستخدامه طوال السنة بسهولة دون الحاجة الي التقشير والفرم, ولكن لا يعرف الكثير طريقة تخزين الثوم بشكل صحيح دون ان يتعرض للتعفن, وخلال هذا المقال سنوضح طريقة تخزين الثوم سنة كاملة دون ان يحدث اي تغير في طعم او رائحة الثوم او تعرضه للعفن.

الطريقة الصحيحة لتخزين الثوم من السنة للسنة دون تعفنه

الثوم من المكونات التي تستخدم بشكل متكرر في المطبخ ويمكن شراء كمية كبيرة من الثوم وتخزينها واستخدامها بسهولة, ولكن لا يعرف الكثير من السيدات طريقة تخزين الثوم بشكل صحيح, ويتم تخزين الثوم لمدة سنة كالتالي:-

يتم فرز الثوم جيدا والتخلص من اي جزء متعفن, ويتم غسل الثوم جيدا وتقشيره.

يتم وضع الثوم في الكبة وفرمة جيدا حتي يصبح قوامه ناعم حتى الانتهاء من كل الكمية.

يتم وضع كمية من الزيت على الثوم المفروم وبعد ذلك يتم تقليب كل منهم معا.

يتم وضع كمية من الزيت على الثوم المفروم وبعد ذلك يتم تقليب كل منهم معا. يتم تعبئة المكونات في علب نظيفة وجافة ويوضع في الفريزر ويتم استخدامه عند الطهي بسهولة.

ما هي أهمية تناول الثوم

الثوم من المواد الطبيعية التي تساعد في موازنة نسبة الكوليسترول في الدم ويحتوي على مواد تقلل من ضغط الدم وتحافظ على صحة الاوعية الدموية, ويقلل من التعرض للجلطات في الجسم.