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سواد الفحم سيزول… تنظيف الكرشة والممبار تبحث الكثير من ربات البيوت عن طريقة تنظيف الكرشة والممبار بدون أن تبقى فيها رائحة الزفارة والميكروبات السامة، فمن المعروف أن الكرشة والممبار هما أجزاء من أحشاء الحيوانات الداخلية، وبما أن الجاموس والأبقار تأكل ما وراءها وما أمامها فيتكوّن بداخلها الكثير من السموم التي يجب تنظيفها تمامًا عند تحضير أي شيء من أحشاءها، والكرشة والممبار هي من الأكلات التي يحبها الكثير ونقوم بتحضيرها بكثرة في فترة أعياد الأضحى المباركة. طريقة تنظيف الكرشة والممبار في المنزل 1. طريقة تنظيف الكرشة بواسطة الأسبرين قومي بإحضار وعاء مناسب وضعي بداخله الكرشة وغطيها بالماء الفاتر واتركيها منقوعة بداخل الوعاء لمدة ربع ساعة.

بعد ذلك أحضري وعاء به كمية وفيرة من الماء المغلي وضعي بداخله قرصين من الأسبرين ثم قومي بوضع الكرشة في الوعاء.

اتركي الكرشة منقوعة في الوعاء بالأسبرين لمدة عشر دقائق حتى تبدأ أي طبقة زائدة عليها في السقوط بسهولة.

بعد أن تتأكدي من تساقط الزوائد من على الكرشة قومي بكشطها بالسكين حتى يصبح لونها أبيض بدلًا من الأسود.

اغسلي الكرشة بعد ذلك بالماء الجاري وقومي بوضعها في وعاء به كمية من الخل والماء حتى تتخلص من رائحة الزفارة. 2. طريقة تنظيف الممبار بواسطة غطاء زجاجة تعتبر هذه الوصفة من أفضل الوصفات التي تلجأ إليها الكثير من ربات البيوت لتنظيف الممبار حيث أنها تقوم بتنظيفه في وقت قياسي وبدون عناء.

أحضري غطاء زجاجة فارغة وقومي بإدخاله بداخل الممبار حتى يتم تفريغه من الداخل واسحبيه حتى النهاية.

تعمل هذه الطريقة على إزالة أي فضلات بداخل الممبار ثم انقعيه في وعاء به كمية من الخل والليمون وتركه لمدة نصف ساعة.

بعد ذلك قومي بشطفه تحت الماء الجاري حتى يصبح نظيفًا خاليًا من أي دهون وشوائب وأيضًا بدون رائحة زفارة. 3. طريقة تنظيف الممبار بأعواد الشيش طاووق قومي بقلب الممبار على الجانب الآخر ووضعه على عود الشيش طاووك المعدني ويمكنك تقطيع الممبار بالحجم الذي تريدينه.

بعد ذلك قومي بشطفه تحت الماء الجاري للتخلص من الزوائد وبعد ذلك انقعيه في الماء والخل حتى يتخلص من أي رائحة كريهة. عمر شويل - جدة سواد الفحم سيزول... تنظيف الكرشة والممبار بسرعه الصاروخ بأسهل طريقة - ثقفني

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