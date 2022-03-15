نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الطريقة الصحيحة لتحضير كيكة الرواني الهشة والخفيفة والطرية بمكوناتها المضبوطة في المقال التالي

كيكة الرواني من أنواع الكيك التي اشتهرت كثيرًا في عالم الحلويات، الكيك من الحلويات التي يتم تحضيرها بشكل يومي في فصل الصيف و الشتاء وهذا لأن الجميع يفضلون تناول الكيك في الإفطار والعشاء لأنها من الوجبات الخفيفة و المغذية جدًا ويمكنك إضافة العديد من النكهات، ولكننا اليوم سنقدم لكم طريقة جديدة ومغذية كيك الرواني فهي من الحلويات الخفيفة والمغذية يتم تحضيرها بالدقيق والسميد وهذا يجعل قوامها هش وخفيف وطري جداً وسنقدم لكم الطريقة الصحيحة لتحضير كيكة الرواني بمكوناتها المظبوطة. مقادير كيكة الرواني كوب دقيق.

نصف كوب زيت.

ملعقة كبيرة فانيليا.

كوب سميد.

نصف كوب جوز هند.

كوب زبادي.

3 حبات بيض بدرجة حرارة الغرفه.

كوب سكر.

باكيت من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من الخل. الشربات كوب و نصف من الماء.

كوب سكر.

عصير نصف ليمونة. طريقة تحضير كيكة الرواني في البداية نقوم بوضع البيض في بولة كبيرة و نضيف عليه الفانيليا ونقوم بضربهم جيدًا.

بعد ذلك نقوم بوضع السكر على البيض ونضربهم بالمضرب الكهربائي حتى يذوب البيض مع السكر.

نضيف عليهم الزبادي و الزيت و نستمر في الخفق المكونات مع بعضهم حتى يمتزجا الخليط.

ثم نقوم بوضع جوز الهند على الخليط ونقلبه معه.

بعد ذلك نضع السميد على الخليط ونقلبه معه حتى يختلط مع المكونات وتحصلين على قوام خفيف.

نقوم بنخل الدقيق والبيكنج بودر والملح ونقوم بإضافته على خليط البيض بالتدريج مع التقليب حتى يختفي أثر الدقيق مع الخليط ويمكن إضافة القليل من الماء إذا احتاج الخليط.

نأتي بصينية مقاس 24 سم ونقوم بتوزيع القليل من الزيت بداخلها و رشة من الدقيق لكى لا تلتصق الكيك بالقالب.

نسكب خليط كيكة الرواني في الصينية ونساوي وجه الكيك.

بعد ذلك نقوم بوضع الصينية في الفرن ولابد أن يكون ساخن مسبقا.

توضع على رف الشبكة لمدة 40 دقيقة على درجة حرارة 18 درجة حتى يتم تسويتها.

نخرجها من الفرن ونقوم بتوزيع الشربات البارد عليها وهي ساخنة.

نتركها حتى تبرد تماماً وتشرب الشربات ثم نقوم بتقطيعها و تقديمها للطعام بالصحة والهنا ويمكنك تزينها بجوز الهند المبشورة. عمر شويل - جدة الطريقة الصحيحة لتحضير كيكة الرواني الهشة والخفيفة والطرية بمكوناتها المضبوطة - ثقفني

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