حضريها لعزومات رمضان عجينة السمبوسة في المنزل بأقل التكاليف  

أخذت السمبوسة شهرة عالمية، وأصبحت لا تخلو من العديد من العديد من البيوت، حيث إنه يمكن شرائها من أماكن عديدة مثل الهايبر والسوبر ماركت وغيرهما من الأماكن الأخرى ولكن مع ذلك فإن هناك العديد من الأمهات يفضلن عملها في المنزل حتى وإن كانت طريقة عملها صعبة بعض الشيء أو تحتاج إلى وقت طويل ومجهود كبير وذلك ضمانا لجودتها ونقائها، فيبحثن بصفة مستمرة عن طريقة عملها خطوة بخطوة، بمكونات صحيحة وطريقة مضبوطة؛ لذا سوف نقدم لكم طريقة تحضير العجينة في المنزل بكل التفاصيل فتابعونا.

المكونات للسمبوسة

كوبان من الدقيق الأبيض

كوب ماء

ملعقة كبيرة زيت

ملعقة إلا ربع من الملح

طريقة التحضير للسمبوسة

نقوم بسكب الماء في قدر ويفضل أن يكون عميق ونضيف له الملح والزيت.

ثم نقوم بوضع القدر على النار ويجب أن تكون مرتفعة، إلى حين تبدأ في الغليان، ثم نقوم برفع القدر من على النار، ونضيف له الدقيق مع التقليب المستمر حتى تتجانس المكونات جيدَا، ويصبح لدينا قوام عجينة.

نقوم بترك العجينة حتى تبرد، ثم بعد ذلك نقوم بعملية العجن بالعجان الكهربائي أو باستخدام اليد، ونستمر في عملية العجن حتى تتكون لدينا عجينة متجانسة ومتماسكة.

نقوم بتغطية العجينة حتى ترتاح حوالي ربع ساعة.

ثم نقوم برش بعض الدقيق على السطح نظيف، ونضع عليه العجينة.

نقوم بفرد العجينة حتى الحصول على سمك رقيق جدًا.

ثم نقوم بتقطيع العجينة بالشكل الذي نريده سواء بالطول أو شكل دائري.

نقوم بتجهيز الحشوة حسب الرغبة.

بعد ذلك نقوم بوضع الحشوة داخل حبات السمبوسة، ونقوم بغلقها بشكل جيد.

نقوم بتسخين الزيت على النار وقلي السمبوسة حتى تأخذ اللون الذهبي.

توضع على مناديل امتصاص الزيت.

صارت السمبوسة جاهزة للتقديم.

هناك بعض النصائح يجب معرفتها عند تحضير عجينة السمبوسة حتى تكون صحية أكثر، ويجب اتباع تلك النصائح والعمل بها حتى نحصل على طعام صحي خالي من الأمراض وتلك النصائح هي: