نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الكبدة الاسكندراني في المنزل مثل المطاعم بخطوات سهلة وسريعة وغير مكلفة والطعم رائع في المقال التالي
دائمًا ما تقع الأمهات في حيرة عمل أصناف جديدة وشهية لأولادها وأسرتها في المنزل، فدائمًا مانشعر بالملل من تناول الأطعمة التقليدية حتى لو كانت من اللحوم والدواجن، والان سوف نعرض لكم طريقة الكبدة الاسكندراني الرائعة فهي من الطرق المميزة جدًا لتقديم الكبدة، كما أنه يحبها الكثير من الناس بشكل كبير، وتحتوي الكبدة على العديد من الفوائد والفيتامينات التي بالفعل يحتاجها الجسم، لذلك فهكذا تعتبر وجبة متكاملة لذيذة يمكن تحضيرها في أي وقت، ومن خلال السطور القادمة سوف نتعرف على كيفية القيام بتحضيرها بنفس طعم المحلات.
طريقة عمل الكبدة الاسكندراني
يمكنكم لأن تقديم الكبدة بأفضل الطرق وهي الطريقة الاسكندراني الشهيرة، وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:
مكونات الكبدة الاسكندراني
- نصف كيلو من الكبدة النية مقطعة شرائح رفيعة وصغيرة .
- أربع فصوص كبار من الثوم.
- ربع كوب من الزيت النباتي.
- أربع قرون من الفلفل الأخضر الحامي.
- رشة من الفلفل الأسود.
- رشة من الملح.
- ربع ملعقة صغيرة من الكمون.
- ملعقتين كبار من الخل الأبيض.
- رشة من الكزبرة الجافة.
طريقة التحضير
- احضري طبق غويط مناسب للكمية.
- ضعي بداخله الكبدة المقطعة.
- أضيفي إلى الكبدة في البداية الخل، ثم قومي بالتقليب ليختلط بها بشكل كلي.
- قشري الثوم وقومي بفرم الثوم جيدًا.
- أضيفي الثوم أيضًا إلى الكبدة مع الخلط أيضًا حتى يشمل الكبدة كلها.
- أضيفي إليها الملح والفلفل الأسود، مع إضافة الكمون والكزبرة.
- قلبي كل المكونات لتختلط بالكبدة.
- فكي الطبق الموجودة بها الكبدة واتركيها في الثلاجة لمدة ساعة أو ساعة ونصف، وذلك لتتشرب الكبدة كل التتبيلة ويصبح طعمها أفضل.
- بعد الانتهاء اخرجي الكبدة من الثلاجة.
- احضري مقلاة كبيرة و غويطه.
- أضيفي بها الزيت.
- اتركي الزيت حتى يسخن، ثم قومي بإضافة الفلفل الحامي ولكن بعد تقطيعه قطع صغيرة.
- يوضع الفلفل في الزيت.
- أضيفي بعد أن يذبل الفلفل الكبدة، وقلبي المكونات جيدًا.
- استمري في التقليب، ثم أضيفي ربع كوب من الماء حتى تساعد في نضجها بشكل أفضل.
- اتركي الكبدة لمدة لا تزيد عن عشرة دقائق حتى تنضج تمامً.
- يتم تقديم الكبدة مع السلطة الخضراء سواء كان ساندوتشات أو يتم تناولها كطبق أساسي.
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