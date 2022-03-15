طريقة عمل الكبدة الاسكندراني في المنزل مثل المطاعم بخطوات سهلة وسريعة وغير مكلفة والطعم رائع

دائمًا ما تقع الأمهات في حيرة عمل أصناف جديدة وشهية لأولادها وأسرتها في المنزل، فدائمًا مانشعر بالملل من تناول الأطعمة التقليدية حتى لو كانت من اللحوم والدواجن، والان سوف نعرض لكم طريقة الكبدة الاسكندراني الرائعة فهي من الطرق المميزة جدًا لتقديم الكبدة، كما أنه يحبها الكثير من الناس بشكل كبير، وتحتوي الكبدة على العديد من الفوائد والفيتامينات التي بالفعل يحتاجها الجسم، لذلك فهكذا تعتبر وجبة متكاملة لذيذة يمكن تحضيرها في أي وقت، ومن خلال السطور القادمة سوف نتعرف على كيفية القيام بتحضيرها بنفس طعم المحلات.

طريقة عمل الكبدة الاسكندراني

يمكنكم لأن تقديم الكبدة بأفضل الطرق وهي الطريقة الاسكندراني الشهيرة، وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:

مكونات الكبدة الاسكندراني

نصف كيلو من الكبدة النية مقطعة شرائح رفيعة وصغيرة .

أربع فصوص كبار من الثوم.

ربع كوب من الزيت النباتي.

أربع قرون من الفلفل الأخضر الحامي.

رشة من الفلفل الأسود.

رشة من الملح.

ربع ملعقة صغيرة من الكمون.

ملعقتين كبار من الخل الأبيض.

رشة من الكزبرة الجافة.

طريقة التحضير