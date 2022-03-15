نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “كيراتين طبيعي للشعر”.. ماسك حليب جوز الهند والأفوكادو لتنعيم وفرد الشعر المجعد بطريقة سهلة وبسيطة في المقال التالي

عمر شويل - جدة الكيراتين هو عبارة عن بروتين يتكون منه كلًا من الشعر والبشرة، ويساعد في تغذية وتقوية الشعر وعلاج العديد من مشاكله، وغالبًا ما تلجأ الكثير من النساء بالقيام بعمل الكيراتين الجاهز الموجود في صالونات التجميل، وذلك لزيادة وتقوية الشعر والتمتع بنعومة وفرد لكل التجاعيد الموجودة فيه، ولكن قد يكون هذا الكيراتين مرتفع الثمن ويؤدي إلى هلاك الشعر بعد ذلك، لذلك فإنه يفضل القيام بعمل الكيراتين في المنزل بمواد طبيعية تعطي نتائج أفضل وبتكاليف أقل ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على طريقة عمل الكيراتين الطبيعي في المنزل بكل سهولة، يمكنكم متابعتنا الآن.

أهم وصفات الكيراتين الطبيعي في المنزل

هناك العديد من المواد الطبيعية التي تحتوي على العديد من الفيتامينات والعناصر التي يحتاجها الشعر وعند استخدامها كنوع من الماسكات للشعر تعطي نتائج رائعة في فردة ونعومته، وتقوية جذوره ومن أهم هذه الوصفات ما يلي:

ماسك الزيوت الأساسية لترطيب ونعومة الشعر

تستخدم الزيوت الأساسية لعمل ماسك للشعر يساعد في تنعيم وترطيبه بشكل سريع وفعال كما أنها بالطبع تساعد في تغذيته وطريقة الاستخدام والتطبيق كالتالي:

المكونات

ملعقتين كبار من زيت الصبار.

أربع ملاعق من زيت الخروع.

بعض القطرات من زيت الخزامى أو زيت خشب الصندل أو زيت اكليل الجبل حسب المتوفر.

اربع ملاعق كبار من زيت جوز الهند الطبيعي.

طريقة التحضير والتطبيق

احضري طبق من المعدن، ثم قومي بوضع زيت جوز الهند بداخله.

ارفعي الطبق على نار هادئه حتى يذوب زيت جوز الهند، ثم قومي بإضافة باقي الزيوت التي تم تحضيرها.

قلبي المكونات جيدًا حتى تتجانس.

ارفعي الطبق من النار واتركيه ليبرد قليلًا.

يوضع هذا الماسك على شعر نظيف تمام.

وزعي الخليط على الشعر من الجذور وحتى الأطراف.

لفي شعرك جيدًا وارتدي قبعة من البلاستك واتركي الماسك لمدة ساعة.

اغسلي شعرك ب ذلك بالماء الدافئه.

كرري الماسك يعد ذلك بشكل مستمر لا يقل عن يومين اسبوعيًا للتمتع بشعر ناعم ورطب دائمًا.

ماسك حليب جوز الهند والأفوكادو والبيض

هذا الماسك أيضًا يحتوي على مجموعة هائله من البروتين اللازم للشعر وطريقة تحضيره كالآتي:

المكونات

ثمرة واحدة من الأفوكادو.

بيضة واحدة.

ملعقتين من حليب جوز الهند.

ثمرة واحدة من الموز.

طريقة التحضير

اهرسي ثمرة الافوكادو جيدًا.

ثم تهريب معها ثمرة. الموز جيدًا.

أضيفي إلى هذا الخليط باقي المكونات.

قلبي المكونات حتى تتجانس ويصبح جاهز.

وزعي هذا الخليط على شعر رطب.

اتركيه لمدة نصف ساعة.

اغسلي شعرك بعد ذلك جيدًا بالماء الفاتر والشامبو.