وفري ودبري وحضري ألذ المخبوزات للمدارس من خلال التعرف علي طريقة عمل الباتية في البيت

طريقة عمل الباتيه، بسبب انتظام الدراسة خلال هذه الفترة وبداية الفصل الدراسي الثاني تعاني الأمهات من إعداد السندوتشات المدرسية يوميا وبانتظام، لذلك نبحث عن الطريقة الأفضل لتوفير الوقت والجهد، وتعتبر المخبوزات أفضل الخيارات لذلك خاصة الباتية بأنواعه المختلفة، حيث أن البانية أكثر الوجبات تناولا من قبل طلاب المدارس بالرغم من ارتفاع أسعارها، لذلك تسعى الأمهات إلى بذلك اقصي جهدها لتلبية احتياجات أبنائها بأقل تكلفة ممكنة، لذلك نقدم لجميع الأمهات طريقة عمل الباتية في السطور التالية عبر موقعنا.

مكونات اعداد الباتية بالبيت

نصف كيلو من الدقيق الأبيض متعدد الأغراض.

ربع كوب من السمنة أو الزيت.

ملعقة كبيرة خميرة فورية.

ملعقة كبيرة سكر.

ملعقة صغيرة ملح.

نصف كوب حليب بودرة.

ماء للعجن.

الحشو

جبنة.

شوكولاته.

الوجة

صفار بيضة.

ملعقة حليب سائل.

رشة فانيليا.

طريقة عمل الباتية بالبيت

أول شيء يجب فعله هو اختبار الخميرة والتأكد من صلاحيتها، فنقوم بوضع نصف كوب ماء مع ملعقة سكر والخميرة ونقلبهم ونتركهم لمدة خمس دقائق.

إذا تتكون فقاعات على الوجه تكون الخميرة صالحة للاستخدام وتستكمل الخطوات.

ننخل الدقيق ونضيف جميع مكونات العجين ونبدأ بالعجن للتكون عجينة طرية ومتماسكة دون أي التصاقات باليد.

بعد التأكد من اكتمال العجن على أتم وجه نغطي الوعاء بكيس استرتش ونترك العجينة لكي تتخمر.

نحضر صواني الخبز ونضع بها ورق زبدة ونحضر الحشوة، ثم نبدأ بتقطيع العجينة إلى أجزاء وفقا للحجز المطلوب.

نبدأ بأول قطعة تم تطويرها ونفردها بالفرادة أو براحة اليد ونشيل الزوائد بالسكين لتصبح مستطيلة الشكل.

نضيق الحشوة ونغلقها ونلف الباتيه رول بحيث نجعل الجزء المفتوح من أسفل، ثم ندهنها بصفار البيض من اعلي ونتركها تتخمر.

ندخلها الفرن بعد تسوينها علي درجة حرارة ١٨٠، ونتركها لمدة خمسة عشر دقائق علي الرف الوسط من الفرن.

عقب حصولها علي اللون المطلوب نخرجها من الفرن ونتركها لتبرد وتقدم باردة في وجبات الإفطار، كما أنها المسعف الاقتصادي في الانش بوكس المدرسي.

بذلك نكون وضحنا طريقة عمل الباتية في البيت بأبسط المكونات وبشرح مفصل، ولمزيد من الوصفات يمكنكم زيارة موقعنا.