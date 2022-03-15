نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبوسة ولاكيكة هتحتاري من طعمها كيكة البسبوسة في المنزل بطريقة بسيطة في المقال التالي

كيكة البسبوسة من أكثر الوصفات التي يتزايد الطلب حول معرفة مكوناتها أو كما يطلق عليها الكثير كيكة الرواني حيث تمتاز بالطعم المصري الأصيل، حيث تحتوي على مجموعة من المكونات التابعة التي تشعرنا بالدفء، ومن الوصفات القديمة التي يعتمدها المصريين في موسم الشتاء، كيكة البسبوسة مأخوذة من طريقة إعداد البسبوسة ولكن يتم لكافة بعض المكونات بطريقة معينة فينتج منها كيكة لذيذ نحبها جميعا مع كوب من الشاي الساخن في الصباح قبل الذهاب إلى العمل، كما تجد الكثير يبحث عن المكونات وطريقة العمل الصحيحة لها للحصول على نتيجة مثالية لها. مقادير كيكة البسبوسة خمسة أكواب من السميد ذات الخبرة المتوسطة.

ستة بيضات بدرجة حرارة المطبخ.

كوبان من السكر ناعم الحبيبات.

كوب ونصف من السمنة.

نصف كوب من الزيت.

كوبان من الحليب الدافئ.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

كوب جوز هند ناعم.

ملح.

فانيليا.

كوبان من الشربات الساخن. طريقة العمل الصحيحة كيكة البسبوسة نجهز كافة المقادير التي سوف نحتاجها بالترتيب حتي لا ننسي شيء منها.

نسخن الفرن قبل أن تبدأ لأن درجة حرارة الفرن تساعد على نجاح الكيكة حيث يتم تشغيل على نار متوسطة ما بين 180 و190 درجة.

نضع كل المكونات الجافة على دقيق السميد.

حيث نضيف البيكنج بودر يعمل على رفع الكيكة وجعلها غير مكتومة.

نضيف جوز الهند والملح.

نضع الحليب الدافئ في الخلاط حتي يساعد علي إذابة السكر بعد إضافة.

ثم نضع البيض والسمنة ونخلط حتى يصير القوام ناعم وانسيابي.

نضع نصف كوب من الزيت على المكونات ونخلطها مرة أخرى.

نقوم بسكب المكونات على السميد وباقي المكونات التي قمنا بوضعها.

نقلب باستخدام مضرب سلك في اتجاه واحدة حتى يتم تجانس كل المكونات معا.

نضع الخليط في صينية مناسبة وارتفاع مناسب يتم وضعها في الفرن على الرف المتوسط.

بعد منتصف الوقت نقوم بالتأكد من التسوية عن طريق غرس سكينا في الحروف والمنتصف اذا خرج نظيف نتركه دقائق ونخرجها من الفرن

ونضع عليها شربات ساخن يتم تجهيز بعد الانتهاء من عمل الكيكة.

نقوم بوضع غطاء عليها وتركها نصف ساعة حتى تتشرب الشربات وتقدم. عمر شويل - جدة بسبوسة ولاكيكة هتحتاري من طعمها كيكة البسبوسة في المنزل بطريقة بسيطة - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بسبوسة ولاكيكة هتحتاري من طعمها كيكة البسبوسة في المنزل بطريقة بسيطة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.