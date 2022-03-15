نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سوف تدهشك.. أقماع الكوسة بداخلها كنز العمر كله بنرميها واليوم لن تستغنى عنها نهائيا في المقال التالي
سوف تدهشك.. أقماع الكوسة بداخلها كنز العمر كله بنرميها أقماع الكوسة لها فوائد كبيرة جدا على الصحة فهي غنية بالفيتامينات والمعادن الهامة التي تفيد الجسم، وقد تساعد في التخلص من الكثير من الأمراض، وقد تستخدم الكوسة في تحضير المحشي حيث تقوير الكوسة من الداخل حتى يتم التخلص تماما من قبلها ويتم استبداله بكمية من الأرز المخلوط بالبصل والطماطم والبهارات، وتتخلص المرأة من القلب عن طريق إلقائه في القمامة ولكن عليك تجبن هذه العادة فمن الممكن استخدام هذا القمع في العديد من الوصفات الطبيعية التي تساعد في التخلص تماما من مشاكل الشعر والبشرة وتعمل على تجديد خلايا البشرة والتخلص تماما من الجلد الميت الموجود فيها، ولهذا فقد نتعرف معا على طرق استخدام قلب الكوسة في الوصفات.
طريقة تحضير ماسك قمع الكوسة للوجه
- يمكنك استخدام قلب الكوسة في التخلص من تجاعيد البشرة من خلال تحضير واحدة من قلب الكوسة.
- ومن ثم يتم هرسه جيدا ووضع عليه قطرات من زيت جوز الهند وزيت الزيتون.
- تقلب المكونات بشكل كامل حتى تتجانس تماما ومن ثم يتم وضعها على بشرة نقية ونظيفة.
- ويترك لمدة ساعة وبعدها يغسل الوجه بالماء البارد.
- فهذه الطريقة السحرية تساعد في التخلص نهائيا من تجاعيد البشرة التي تنتج عن التقدم في العمر.
خلطة قمع الكوسة لفرد الشعر
- تحتوي الكوسة على الفيتامينات التي تعزز صحة الشعر وتمنحه النعومة التي يحتاجها.
- وخاصة في حالة وضع قمع الكوسة في ماء مغلي ويتم وضع هذا الماء على الشعر ويترك ساعة على الأقل.
- فهو يساعد في القضاء على تجاعيد الشعر بطريقة سريعة ويقضي على الهيشان ويساعد في التخلص تماما من الشعر المجعد.
- ويتم غسل الشامبو جيدا بالماء بدون استخدام شامبو، ويتم استخدام أي زيت مرطب للحصول على شعر صحي وطويل وخالي من المشاكل التي تظهر فيه.
- تساعد هذه الوصفة في القضاء تماما على مشكلة التقصف وهذا لأنها غنية بالبروتين الفعال المغذي للفروة والشعر من الجذور وحتى الأطراف.
- وقد ينصح بتكرار هذه الوصفة كل أسبوعين حتى تتخلصي من الهيشان تماما وتحصلي على نتيجة جيدة وشعر صحي وغني بالحيوية
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سوف تدهشك.. أقماع الكوسة بداخلها كنز العمر كله بنرميها واليوم لن تستغنى عنها نهائيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.