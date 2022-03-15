سوف تدهشك.. أقماع الكوسة بداخلها كنز العمر كله بنرميها واليوم لن تستغنى عنها نهائيا

سوف تدهشك.. أقماع الكوسة بداخلها كنز العمر كله بنرميها أقماع الكوسة لها فوائد كبيرة جدا على الصحة فهي غنية بالفيتامينات والمعادن الهامة التي تفيد الجسم، وقد تساعد في التخلص من الكثير من الأمراض، وقد تستخدم الكوسة في تحضير المحشي حيث تقوير الكوسة من الداخل حتى يتم التخلص تماما من قبلها ويتم استبداله بكمية من الأرز المخلوط بالبصل والطماطم والبهارات، وتتخلص المرأة من القلب عن طريق إلقائه في القمامة ولكن عليك تجبن هذه العادة فمن الممكن استخدام هذا القمع في العديد من الوصفات الطبيعية التي تساعد في التخلص تماما من مشاكل الشعر والبشرة وتعمل على تجديد خلايا البشرة والتخلص تماما من الجلد الميت الموجود فيها، ولهذا فقد نتعرف معا على طرق استخدام قلب الكوسة في الوصفات.

طريقة تحضير ماسك قمع الكوسة للوجه

يمكنك استخدام قلب الكوسة في التخلص من تجاعيد البشرة من خلال تحضير واحدة من قلب الكوسة.

ومن ثم يتم هرسه جيدا ووضع عليه قطرات من زيت جوز الهند وزيت الزيتون.

تقلب المكونات بشكل كامل حتى تتجانس تماما ومن ثم يتم وضعها على بشرة نقية ونظيفة.

ويترك لمدة ساعة وبعدها يغسل الوجه بالماء البارد.

فهذه الطريقة السحرية تساعد في التخلص نهائيا من تجاعيد البشرة التي تنتج عن التقدم في العمر.

خلطة قمع الكوسة لفرد الشعر