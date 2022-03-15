كنز في بيتك داخل أقماع الكوسا أغلي من الذهب وأنتي بترميه تعالي اقولك فكرة عبقرية هتغير حياتك

كنز في بيتك داخل أقماع الكوسا وأغلى من الذهب ، الكوسة تعتبر من أكثر الخضروات اللذيذة والمفيدة جدا للجميع، ويمكن تحضير أكثر من وصفة الكوسة، فعلى سبيل المثال، طبيخ الكوسة مع أرز، و وصفة محشى الكوسة الرائع، وينصح أطباء الأطفال بتناول الأطفال الكوسة المسلوقة والمهروسة ناعم من عمر ستة شهور، ويعتبر هذا دليل كافٍ على فائدة الكوسة، وبما أنها مفيدة لجسم الإنسان ويعد الشعر من أجزاء الجسم فبتالي الكوسة مفيدة جدا للشعر، وهذا ما يتناوله مقالنا هذا اليوم عن وصفة أقماع الكوسة وأهميتها في عمل أقوى وصفة كيراتين لفرد الشعر بمكونات طبيعية وهى وصفة سحرية ورهيبة، كل هذا وأكثر سوف نقوم بشرح كل الخطوات الواجب اتباعها لعمل وصفة الكوسة لفرد الشعر.

طريقة عمل وصفة فرد الشعر باستخدام أقماع الكوسة

لا تقل أقماع الكوسة أهمية عن حبة الكوسة نفسها، لأنها تحتوي على مادة البروتين التي لها دور فعال في فرد الشعر، كما أنه يعمل على التخلص من تجعد الشعر ويجعله ناعم وحرير، كما أنه يغذي بصيلات الشعر من الجذور إلى الأطراف، وإذا كنتِ تعانين من مشكلة تقصف الشعر ووجود القشرة في فروة الرأس، وصفة أقماع الكوسة تحل جميع هذه المشاكل، تابع معنا الفقرة القادمة لتتعرف أكثر مكونات وصفة أقماع الكوسة.

طريقة التحضير:

يتم غسل أقماع الكوسة ويتم وضعها في إناء به كمية مناسبة من الماء عليها.

يترك على النار حتى تتم التسوية جيدا.

يتم إطفاء النار بعد التأكد من تمام التسوية.

يتم ضرب أقماع الكوسة في الخلاط للتخلص من أي شوائب حتى تصبح سائلة.

يتم إضافة ملعقتين من زيت الزيتون على الكوسة ويتم التقليب جيدا.

يتم فرد هذه الوصفة على الشعر، ثم نتركها لمدة ساعتين.

يتم غسل الشعر بالشامبو المفضل إليكِ.

يمكن تكرار هذه الوصفة مرة واحدة في الأسبوع.

طريقة عمل ماسك الكوسة بالزبادي لفرد الشعر

هناك وصفة أخرى لفرد الشعر بالزبادي والكوسة وذلك بالخطوات الآتية: