مش هتشتري الجاهز تاني.. حضري خبز الدار السائل في المقلاة بدون فرن ولا عجن خفيف جدا كالقطن أحسن من المخابز

خبز الدار هو احد انواع الخبز اللذيذة والهشة والتي كان مصدرها بلاد الشام ومنها انتقلت طريقة تحضيره الي جميع بلاد العرب وهو من انواع الخبز التي يتم اعدادها بمكونات بسيطة وبالرغم من ذلك فهو غني بالعديد من المواد الغذائية المفيدة للجسم ولكن لا يعرف الكثير الطريقة الصحيحة لعمل خبز الدار في البيت بحث يصبح خفيف وهش ولا يحتاج الي العجن لفترة طويلة للحصول على قوام معين ولا استخدام فرن حيث يتم طهيه في المقلاة وخلال مقالنا هذا سنتناول طريقة عمل خبز الدار بسهولة وبخطوات سريعة دون فرن او خميرة.

المقادير الازمة لاعداد خبز الدار

مكونات خبز الدار توجد في كل بيت ولا يحتاج الي مكونات معقدة وهي كالتالي:-

ثلاث أكواب من الدقيق.

نصف كوب زيت.

معلقة خميرة.

معلقة سكر.

كوب ونصف ماء.

معلقة زبدة.

معلقتين حليب.

ربع معلقة ملح.

الخطوات الصحيحة لاعداد خبز الدار السائل في البيت بسهولة

خبز الدار لا يحتاج الي العجن او استخدام الفرن لذلك فهو من انواع الخبز سريعة التحضير ويتم تحضيرها كالتالي:-