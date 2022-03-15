نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مش هتشتري الجاهز تاني.. حضري خبز الدار السائل في المقلاة بدون فرن ولا عجن خفيف جدا كالقطن أحسن من المخابز في المقال التالي
خبز الدار هو احد انواع الخبز اللذيذة والهشة والتي كان مصدرها بلاد الشام ومنها انتقلت طريقة تحضيره الي جميع بلاد العرب وهو من انواع الخبز التي يتم اعدادها بمكونات بسيطة وبالرغم من ذلك فهو غني بالعديد من المواد الغذائية المفيدة للجسم ولكن لا يعرف الكثير الطريقة الصحيحة لعمل خبز الدار في البيت بحث يصبح خفيف وهش ولا يحتاج الي العجن لفترة طويلة للحصول على قوام معين ولا استخدام فرن حيث يتم طهيه في المقلاة وخلال مقالنا هذا سنتناول طريقة عمل خبز الدار بسهولة وبخطوات سريعة دون فرن او خميرة.
المقادير الازمة لاعداد خبز الدار
مكونات خبز الدار توجد في كل بيت ولا يحتاج الي مكونات معقدة وهي كالتالي:-
- ثلاث أكواب من الدقيق.
- نصف كوب زيت.
- معلقة خميرة.
- معلقة سكر.
- كوب ونصف ماء.
- معلقة زبدة.
- معلقتين حليب.
- ربع معلقة ملح.
الخطوات الصحيحة لاعداد خبز الدار السائل في البيت بسهولة
خبز الدار لا يحتاج الي العجن او استخدام الفرن لذلك فهو من انواع الخبز سريعة التحضير ويتم تحضيرها كالتالي:-
- يتم نخل الدقيق ويجب اختيار نوع دقيق عالى الجودة للحصول على القوام المطلوب للخبز.
- يوضع على الدقيق الملح والزيت ويقلبان معا ويضاف عليهم السكر والخميرة.
- يجب استخدام نوع خميرة جيد حتى ينتفخ الخبز ويصبح قوامه طري وهش.
- البدء في اضافة الماء حتى يمتزج كل المكونات معا و بعد ذلك يتم تقليب العجينة.
- لا يجب وضع الماء على دفعه واحدة حتى لا يتكتل الدقيق والحرص على وضعه بالتدريج مع التقليب باستمرار.
- يترك العجينة ساعة حتى ترتاح وتتخمر وبعد ذلك يتم تقليبها لاخراج الهواء منها.
- تصب العجينة في طاسة تيفال مدهونة زيت, وتترك بها حتى يمكن تحريكها.
- يتم دهن العجينة من الوجه بكمية من الزبدة الطرية المخلوطة مع معلقتين لبن.
- تغطي العجينة حتى تنضج وبعد ذلك يقطع العيش ويقدم مع الاكل المفضل.
- يمكن وضع خبز الدار في قطعة قماش طرية والاحتفاظ به لمدة طويلة تصل الي اسبوع او أكثر بنفس الطراوة.
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