نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة بسيطة لعمل عجينة الطعمية المصرية بكل سهولة في المنزل في المقال التالي

تعد الطعمية المصرية هي من الأكلات الشعبية المشهورة في جمهورية مصر، تعتبر الطعمية من إحدى الوجبات السريعة التى يتم تقديمها والتي لا تحتاج إلى الكثير من الوقت والجهد لتحضيرها، حيث يتم تحضيرها من البقوليات اليابسة التي تحتوي على الكثير من العناصرالغذائية المفيدة للجسم مثل البروتينات والكربوهيدرات والمعادن والتي غالباً ما يتم تناولها في المطاعم، وتختلف المسميات التي تطلق عليها ومنها الفلافل، ولكن تفضل ربة المنزل تحضيرها في المنزل بطريقة أكثر صحية، لذلك سوف نتعرف الآن على طريقة عمل الطعمية المصرية بطريقة سهلة وبسيطة ولذلك من خلال هذا المقال. طريقة عمل الطعمية المصرية المكونات: نصف كيلو جرام من الفول المدشوش والمقشر ومنقوع طوال الليل .

حبه من الكرات .

جذور من البصل الاخضر الخضراء .

حزمة من الشبت .

حزمة من الكزبرة .

حزمه من البقدونس .

عدد عشر فصوص من الثوم .

أثنين ملعقة من ملح الطعام .

أثنين ملعقة من الكزبرة المطحونه .

نصف ملعقة من الفلفل الأسود.

ملعقة واحدة كبيرة من البيكنج بودر .

شطة حسب الرغبة .

أربع ملاعق صغيرة من الكمون المطحون .

بصلة واحدة متوسطة الحجم . طريقة التحضير : الخطوة الأولي قومي بتصفية الماء من الفول المنقوع ثم بعد ذلك قومي بغسل الفول مرة واحدة ثم يفرم في الكبة الكهربائية حتي يصبح كالعجين ثم يصب بعد ذلك في وعاء بعد غسل وتقطيع الخضرة الكرات والبصل الأخضر الخضراء والشبت الكزبرة والبقدونس . الخطوة الثانية قومي بتقطيع البصلة افرميهم في الكبة مع عشر فصوص من الثوم وثم ضيفي التوابل الملح والكزبرة المطحونه والفلفل الأسود والشطة حسب الرغبة والكمون حتي تمام الفرم ثم بعد ذلك ضعي الخليط السابق علي الفول ثم بعد ذلك ضعي ملعقة واحدة كبيرة من البيكنج بودر . الخطوة الثالثة يعاد ضرب المكونات معا من جديد حتي يتجانسا المكونات تماماً ثم تحكمي في خشونة ونعومة العجينة حسب رغبتك وبعد ذلك احفظي عجينة الطعمية في أكياس في الفريزر عند الاستخدام ثم اقليها في زيت غزير ويمكنكِ وضع القليل من الكزبرة على وجه العجينة أثناء القلي للحصول على مذاق الطعمية الجاهزة وبعد ذلك أصبحت الطعمية جاهزة للتقديم إلى أفراد أسرتك . عمر شويل - جدة طريقة بسيطة لعمل عجينة الطعمية المصرية بكل سهولة في المنزل - ثقفني

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