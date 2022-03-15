نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حلوى أصابع السمسمية بالمكسرات سهلة وسريعة لأطفالك في المقال التالي
تعتبر حلوى أصابع السمسمية بالمكسرات من الحلويات اللذيذة التي يمكنك إعدادها لأطفالك بمكونات مفيدة ومغذية تمنح الجسم الطاقة والنشاط، كما أنها سهلة وسريعة التحضير ومكوناتها بسيطة، وبذور السمسم لها العديد من الفوائد الصحية فهي مصدر غني بالعديد من العناصر الغذائية مثل الكالسيوم والحديد وغيرها من العناصر المفيدة لصحة الجسم، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، أسهل طريقة لعمل حلوى أصابع السمسمية بالمكسرات.
مكونات حلوى أصابع السمسمية
سوف نتعرف على المكونات اللازمة لعمل أصابع السمسمية، وهي كالتالي:-
- 2 كوب من السمسم.
- نصف كوب من الفستق.
- نصف كوب من الجوز.
- ملعقة كبيرة من الهيل المطحون (الحبهان).
- نصف كوب من العسل.
- ملعقة كبيرة من دبس التمر.
- رشة صغيرة من الملح.
- نصف ملعقة صغيرة من عصير الليمون.
طريقة التحضير
- في طاسة على نار هادئة نضع كوبين من السمسم ونصف كوب من الفستق ونصف كوب من الجوز ورشه من الهيل ونقلب لمدة ٥ دقائق فقط ثم نطفئ النار.
- في طاسة ثانية نضع نصف كوب من العسل وملعقة كبيرة من دبس التمر ونصف ملعقة صغيرة من عصير الليمون ورشة من الملح ونقلب جيداً ثم يترك الخليط على النار لمدة ١٠ دقائق فقط.
- ثم نضيف السمسم والمكسرات على خليط العسل الساخن ونقلب جيداً بسرعة.
- ثم نضع الخليط في صينية مبطنة بورق الزبدة ونفرده بالتساوي، عندما تبرد قليلاً نقطعها على شكل أصابع بحجم مناسب وتترك جانباً لتبرد تماماً في درجة حرارة الغرفة ثم تقدم بألف صحة وعافية.
فوائد السمسم للصحة
تتميز بذور السمسم بمحتواها الغني بالعناصر الغذائية التي تفيد الجسم، ومن أهم فوائدها ما يلي:-
- يساعد على تنظيم ضغط الدم لاحتوائه على نسبة عالية من البوتاسيوم.
- خفض مستويات الكولسترول الضار والدهون الثلاثية مما يحسن صحة القلب ويمنع تصلب الشرايين ويقلل خطر الإصابة بأمراض القلب.
- يعمل على محاربة الالتهابات ويساعد على حماية الجسم من العديد من الالتهابات البكتيرية والفطريات.
- يساعد على تنظيم مستويات الهرمونات المختلفة لاحتوائه على النحاس والزنك والحديد وغيرها من العناصر التي تساعد في عمل الغدة الدرقية بشكل جيد.
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