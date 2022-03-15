نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اصنعي بنفسك كريم تفتيح البشرة بالنشا في البيت في المقال التالي
تعاني الكثير من الفتيات والسيدات من وجود مشاكل مختلفة بالبشرة، وحيث من الممكن أن يتم علاجها بإستخدام مواد طبيعية غير ضارة بالبشرة من خلال أستخدام النشا وماء الورد، والتي تحتوي على عناصر مفيدة للبشرة وذات قيمة غذائية كبيرة، وحيث أن كريم النشا من الكريمات الفعالة والقوية التأثير على البشرة لتفتيحها وللتخلص من الشوائب وأيضاً آثار إسمرار وحروق الشمس، وإيضاً إكساب البشرة النضارة والنعومة بسبب وجود مجموعة من المكونات الطبيعية الأفضل لبشرتك، هذا الكريم يعتبر من الوصفات التي تمنح بشرتك الترطيب العميق والصحي، ويساعد هذا كريم النشا على إعادة النضارة لها، وتوجد إليك طريقة فعالة لعمل كريم النشا وماء الورد في البيت وسوف نتعرف الآن على طريقة عمل كريم النشا ومكونات هذا الكريم بطريقة بسيطة وبنتيجة جذابة وفي وقت قصير للحصول علي بشرة صافيه ولذلك من خلال هذا المقال.
طريقة عمل كريم النشا وماء الورد
- أثنين ملعقة كبيرة من مسحوق النشا.
- عدد ثلاث ملاعق كبيرة من ماء الورد.
- ملعقة واحدة كبيرة من زيت جوز الهند.
طريقة التحضير:
- الخطوة الأولي قومي بغسيل بشرتك أولا بالماء الفاتر وبعد ذلك قومي بتنشيفه بشرتك بفوطة قطنية أو بقطعة من القماش القطنية.
- الخطوة الثانية قومي بإحضار وعاء متوسطة الحجم ونظيف ثم أخلطي فيه أثنين ملعقة كبيرة من النشا مع ثلاث ملاعق كبيرة من ماء الورد ثم بعد ذلك يضاف إليهم ملعقة واحد كبيرة من زيت جوز الهند.
- الخطوة الثالثة قومي بوضع هذا الكريم الفعال الجبار على بشرتك وبعد ذلك قومي بفرده بالتساوي على بشرتك مع مراعاة عند إستخدامك هذا الكريم يرجى عدم ملامسة هذا الكريم لمنطقة ماحول العينين وعند ملامستها قومي بغسلها على الفور وأتركي الكريم على بشرتك لمدة تتراوح ما بين خمسة وعشرون دقيقة إلى خمسة وثلاثون دقيقة بعد مرور ذلك الوقت قومي بغسل بشرتك بالماء البارد جيداً ثم بعد ذلك بالغسول المناسب لنوع بشرتك.
- الخطوة الرابعة قومي بتنشيفه بشرتك بإستخدام قطعة من القطن وبعد ذلك قومي بإستخدام المرطب المناسب لبشرتك كرري تطبيق هذا الكريم على بشرتك ثلاث مرات في كل أسبوع وخلال عشرة أيام فقط سوف تلاحظين النتيجة من قبل وبعد الإستخدام وسوف تتمتعين ببشرة بيضاء ونقية وصافية وناعمة وجميلة في الملمس.
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