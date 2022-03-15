اصنعي بنفسك كريم تفتيح البشرة بالنشا في البيت

تعاني الكثير من الفتيات والسيدات من وجود مشاكل مختلفة بالبشرة، وحيث من الممكن أن يتم علاجها بإستخدام مواد طبيعية غير ضارة بالبشرة من خلال أستخدام النشا وماء الورد، والتي تحتوي على عناصر مفيدة للبشرة وذات قيمة غذائية كبيرة، وحيث أن كريم النشا من الكريمات الفعالة والقوية التأثير على البشرة لتفتيحها وللتخلص من الشوائب وأيضاً آثار إسمرار وحروق الشمس، وإيضاً إكساب البشرة النضارة والنعومة بسبب وجود مجموعة من المكونات الطبيعية الأفضل لبشرتك، هذا الكريم يعتبر من الوصفات التي تمنح بشرتك الترطيب العميق والصحي، ويساعد هذا كريم النشا على إعادة النضارة لها، وتوجد إليك طريقة فعالة لعمل كريم النشا وماء الورد في البيت وسوف نتعرف الآن على طريقة عمل كريم النشا ومكونات هذا الكريم بطريقة بسيطة وبنتيجة جذابة وفي وقت قصير للحصول علي بشرة صافيه ولذلك من خلال هذا المقال.

طريقة عمل كريم النشا وماء الورد

أثنين ملعقة كبيرة من مسحوق النشا .

عدد ثلاث ملاعق كبيرة من ماء الورد .

ملعقة واحدة كبيرة من زيت جوز الهند .

طريقة التحضير :