نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بطريقة سهلة أصنعي الدونات بالشوكولاتة في البيت في المقال التالي
يعد الدونات بشكل عام من ألذ أنواع الحلويات ومن أشهر أنواع الدونات التي تتمتع بشعبية كبيرة دونات الشوكولاتة، وأكثرها شهرة ويقبل على تناولها الكثير من الأشخاص، نظراً لطعمها اللذيذ الفخم المميز وسهولة تحضيرها، وكما أن مكوناته متوافرة في كل بيت وسهلة، كما أن قيمتها الغذائية العالية لاحتوائها على الشوكولاتة، ومن المعروف أن للشوكولاتة فوائد قيمة، كما تحضر أقراص الدونات مقلية أو مخبوزة، حيث يتم تزيينها بعدة طرق ومنها المربى والصوص والكريمة وغيرها، وسوف نتعرف الآن على طريقة عمل الدونات بالشوكولاتة في البيت بكل سهولة ولذلك من خلال هذا المقال.
طريقة عمل الدونات بالشوكولاتة
المكونات:
- ثلاث أكواب من الدقيق الأبيض المنخول.
- أثنين كوب من الحليب الدافئ.
- عدد أثنين من البيض.
- نصف ملعقة صغيرة من ملح الطعام.
- ملعقة كبيرة من الخميرة.
- أثنين ملعقة كبيرة من السكر الأبيض.
- ثلاث ملاعق كبيرة من الزبدة المذوبة.
- زيت للقلي.
- كمية من الشوكولاتة المذوبة للتزيين.
- كمية من السكر البودرة للتزيين حسب الرغبة.
طريقة التحضير:
- الخطوة الأولي قومي بإحضار وعاء ثم ضعي فيه ثلاث أكواب من الدقيق مع ملعقة كبيرة من الخميرة ثم يضاف إليهم أثنين ملعقة كبيرة من السكر ونصف ملعقة صغيرة من ملح الطعام واخلطيهم جيداً.
- الخطوة الثانية قومي بعد ذلك بإضافة ثلاث ملاعق كبيرة من الزبدة المذوبة مع البيض وافركي المكونات جيداً ثم ضيفي أثنين كوب من الحليب بالتدريج واعجني الخليط حتى تتجانس المكونات مع بعضهم البعض.
- الخطوة الثالثة أتركي العجينة ترتاح لمدة ساعة تقريباً حتى تختمر وبعد ذلك خذي قطعة من العجين وافرديها بسماكة سنتمترين تقريباً على سطح مرشوش بقليل من الدقيق.
- الخطوة الرابعة قومي بتقطيع العجينة إلى دوائر وأصنعي دوائر أصغر بداخلها ثم أتركيها مرة أخري ترتاح من 5 إلى 10 دقائق تقريباً.
- الخطوة الخامسة قومي بإحضار قدر ثم ضعي فيه الزيت وحمي الزيت جيداً على النار ثم بعد ذلك اقلي الدونات ثم صفيها على مناديل مطبخ ورقية.
- الخطوة السادسة قومي بإحضار وعاء ثم أخلطي فيه الشوكولاتة المذوبة مع السكر البودرة جيداً وبعد ذلك اغمسي وجه الدونات بصلصة الشوكولاتة ثم ضعيها في طبق للتقديم وبعد ذلك ضعي الطبق في الثلاجة حتى تجمد الشوكولاتة وبعد ذلك أصبحت الدونات الشوكولاتة جاهزة للتقديم إلى أفراد الأسرة.
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