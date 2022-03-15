بطريقة سهلة أصنعي الدونات بالشوكولاتة في البيت

يعد الدونات بشكل عام من ألذ أنواع الحلويات ومن أشهر أنواع الدونات التي تتمتع بشعبية كبيرة دونات الشوكولاتة، وأكثرها شهرة ويقبل على تناولها الكثير من الأشخاص، نظراً لطعمها اللذيذ الفخم المميز وسهولة تحضيرها، وكما أن مكوناته متوافرة في كل بيت وسهلة، كما أن قيمتها الغذائية العالية لاحتوائها على الشوكولاتة، ومن المعروف أن للشوكولاتة فوائد قيمة، كما تحضر أقراص الدونات مقلية أو مخبوزة، حيث يتم تزيينها بعدة طرق ومنها المربى والصوص والكريمة وغيرها، وسوف نتعرف الآن على طريقة عمل الدونات بالشوكولاتة في البيت بكل سهولة ولذلك من خلال هذا المقال.

طريقة عمل الدونات بالشوكولاتة

المكونات:

ثلاث أكواب من الدقيق الأبيض المنخول .

أثنين كوب من الحليب الدافئ .

عدد أثنين من البيض .

نصف ملعقة صغيرة من ملح الطعام .

ملعقة كبيرة من الخميرة .

أثنين ملعقة كبيرة من السكر الأبيض .

‏ ثلاث ملاعق كبيرة من الزبدة المذوبة .

زيت للقلي .

كمية من الشوكولاتة المذوبة للتزيين .

كمية من السكر البودرة للتزيين ‏ حسب الرغبة .

طريقة التحضير :