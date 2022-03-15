نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اتعلمي التوفير وحضريها في البيت طريقة عمل الطحينة البيضاء بالسمسم بطعم لذيذ ورائع في المقال التالي
الطحينة البيضاء بالسمسم من أهم الوصفات التي تبحث عنها الكثير من السيدات؛ حيث أنها من المقبلات اللذيذة التي لا يستغني عن وجودها مع الكثير من الأكلات السريعة مثل المشويات والأسماك والبابا غنوج وغيرهم، كما أنها تدخل في كثير من صنع الحلويات وكذلك الحلاوة الطحينية اللذيذة، والآن ونحن على مداخل الشهر الكريم ترغب ربات البيوت في صنع كمية تكفي لاستخدامها في هذا الشهر، ولذلك نقدم لكم أسهل طريقة لعمل الطحينة البيضاء فى المنزل.
طريقة عمل الطحينة البيضاء بالسمسم
من خلال المكونات التالية يمكنك التحضير لعمل الطحينة البيضاء بسهولة حيث أنها بسيطة في مكوناتها وليس مكلفة، ولا تستغرق وقت كبير في طريقة عملها، وتتمثل هذه المكونات في التالي:
- نصف كوب من السمسم النقي.
- ملعقة كبيرة من الدقيق الأبيض المنخول.
- ربع كوب من الزيت النقي.
- ملعقة صغيرة من الملح.
طريقة التحضير
من خلال بعض الخطوات التي اعددناها لكم في السطور التالية سوف يتم التحضير لعمل الطحينة البيضاء بطريقة سهلة جدا، ولا تستهلك منك مجهود كما أن الطحينة تحتوي على فوائد كثيرة للجسم لما تحتويه من مكونات، وإليكم الخطوات الصحيحة لعمل هذه الوصفة خطوة بخطوة كما يلي:
- يتم إحضار مقلاة واسعة الحجم ونضع بها السمسم والدقيق على نار متوسطة، وذلك مع مراعاة التقليب المستمر حتى لا تحترق المكونات، وهذا لمدة دقيقتين ثم نضعهم في طبق جانبا.
- نضع خليط الدقيق والسمسم في الكبة ليتم طحنهم جيدا ويصبح الخليط بودرة.
- بعد ذلك يتم وضع الزيت على الخليط تدريجيا مع الاستمرار في الخلط حتى تتجانس المكونات جيدا.
- ثم نضع الخليط في برطمان زجاجي داخل الثلاجة إلى أن نحتاج إليه وقت الحاجة.
فوائد الطحينة
الطحينة البيضاء مفيدة جدا للجسم لما تحتوي عليه من مكونات، ومن أبرز فوائد الطحينة الآتي:
- تحتوي على مجموعة فيتامينات لازمة للجسم.
- يساعد في الوقاية لأمراض من أمراض القلب.
- تحمي المعدة من خطر التعرض لقرحة المعدة.
- تقي من خطر التعرض الإصابة بالسرطان لاحتوائها على مضادات الأكسدة.
- تخفض نسبة الكوليسترول الضار في الدم.
- تحتوي على مضادات الأكسدة.
- الطحينة البيضاء من المقبلات التي تفتح الشهية بجانب الأطباق الرئيسية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اتعلمي التوفير وحضريها في البيت طريقة عمل الطحينة البيضاء بالسمسم بطعم لذيذ ورائع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.