اتعلمي التوفير وحضريها في البيت طريقة عمل الطحينة البيضاء بالسمسم بطعم لذيذ ورائع

الطحينة البيضاء بالسمسم من أهم الوصفات التي تبحث عنها الكثير من السيدات؛ حيث أنها من المقبلات اللذيذة التي لا يستغني عن وجودها مع الكثير من الأكلات السريعة مثل المشويات والأسماك والبابا غنوج وغيرهم، كما أنها تدخل في كثير من صنع الحلويات وكذلك الحلاوة الطحينية اللذيذة، والآن ونحن على مداخل الشهر الكريم ترغب ربات البيوت في صنع كمية تكفي لاستخدامها في هذا الشهر، ولذلك نقدم لكم أسهل طريقة لعمل الطحينة البيضاء فى المنزل.

طريقة عمل الطحينة البيضاء بالسمسم

من خلال المكونات التالية يمكنك التحضير لعمل الطحينة البيضاء بسهولة حيث أنها بسيطة في مكوناتها وليس مكلفة، ولا تستغرق وقت كبير في طريقة عملها، وتتمثل هذه المكونات في التالي:

نصف كوب من السمسم النقي.

ملعقة كبيرة من الدقيق الأبيض المنخول.

ربع كوب من الزيت النقي.

ملعقة صغيرة من الملح.

طريقة التحضير

من خلال بعض الخطوات التي اعددناها لكم في السطور التالية سوف يتم التحضير لعمل الطحينة البيضاء بطريقة سهلة جدا، ولا تستهلك منك مجهود كما أن الطحينة تحتوي على فوائد كثيرة للجسم لما تحتويه من مكونات، وإليكم الخطوات الصحيحة لعمل هذه الوصفة خطوة بخطوة كما يلي:

يتم إحضار مقلاة واسعة الحجم ونضع بها السمسم والدقيق على نار متوسطة، وذلك مع مراعاة التقليب المستمر حتى لا تحترق المكونات، وهذا لمدة دقيقتين ثم نضعهم في طبق جانبا.

نضع خليط الدقيق والسمسم في الكبة ليتم طحنهم جيدا ويصبح الخليط بودرة.

بعد ذلك يتم وضع الزيت على الخليط تدريجيا مع الاستمرار في الخلط حتى تتجانس المكونات جيدا.

ثم نضع الخليط في برطمان زجاجي داخل الثلاجة إلى أن نحتاج إليه وقت الحاجة.

فوائد الطحينة

الطحينة البيضاء مفيدة جدا للجسم لما تحتوي عليه من مكونات، ومن أبرز فوائد الطحينة الآتي: