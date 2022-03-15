نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كنز رباني لإزالة شعر الوجه والجسم كله من الجذور بدون ألم والشعر سوف يسقط ولن يعود نهائيا في المقال التالي

عمر شويل - جدة الشعر الزائد في الوجه من الاشياء التي تسبب تراكم الاتربة والدهون على البشرة وظهور الحبوب في البشرة ويعاني الكثير من السيدات من مشكلة عدم القدرة على التخلص من شعر الوجه بوسائل ازالة الشعر العادية حيث ان بشرة الوجه حساسة ولا تتحمل استخدام الشفرات او الشمع او الفتلة حيث ان كل هذه الوسائل تسبب التهاب البشرة ولذلك يبحث الكثير عن وصفة طبيعية للتخلص من الشعر الوبري في الجسم وتبيض البشرة, وخلال السطور التالية سنوضح أفضل طريقة طبيعية للقضاء على شعر الوجه بسهولة وبدون ألم.

وصفة التخلص من الشعر الوبري للوجه بالترمس

الترمس من المواد الطبيعية التي دائما ما نجدها من المكونات الاساسية لأي كريم للبشرة للتفتيح, ويساعد في النخلص من الشعر الوبري الموجود في الوجه ويعمل على التخلص من خلايا الجلد الميت ويساعد في التخلص من اي بقع للحبوب في البشرة, ويقلل من ظهور الحبوب في البشرة ويمكن تحضير الخلطة من خلال الاتي:-

يتم خلط معلقة من الترمس البودر مع معلقة من الحليب المجفف ومعلقة من النشا.

يضاف على الخليط معلقة من الدقيق ومعلقة من ماء الورد ومعلقة من الليمون.

يضاف معلقة من الزبادي وتقلب المكونات كلها معا وبعد ذلك يتم توزيعها على البشرة.

تترك على البشرة عشر دقائق ويتم تدليك البشرة بالخليط لمدة دقيقة وتشطف البشرة جيدا بماء بارد وبعد ذلك يتم ترطيب البشرة جيدا.

كيفية التخلص من الشعر الوبري في الوجه بالجيلاتين والفحم

الجيلاتين من المواد التي تغذي البشرة والتي تعمل على التخلص من التجاعيد وتزيل اي خلايا متراكمة على الجلد وتزيل الشعر الوبري الموجود في الوجه, والفحم من المواد التي تساعد في تنقية البشرة وتعمل على التخلص من البكتيريا التي تسبب الحبوب ويساعد في جعل البشرة نضرة وصحية ويتم تحضير الوصفة بطحن ثلاث اقراص من الفحم النشط ويوضع عليهم معلقة من الجيلاتين, ومعلقة من العسل الابيض ومعلقتين ماء ويتم اذابة الخليط في حمام مائي ويفرد على الوجه ويترك حتى يجف ويتحول الي قناع وبعد ذلك يتم نزعه في اتجاه عكس الجاذبية.