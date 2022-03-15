نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هاتي شوية فشار ورشة بكينج بودر عمري ما تخيلت كل دا يطلع من رشة فكرة مش هتخطر على بالك في المقال التالي

عمر شويل - جدة الفشار من الوجبات الخفيفة التي يحبها الكبار والصغار ويحتوي على العديد من الفوائد الغذائية, ويتم تناولها بكثرة في الشتاء في الليل اثناء السهر, وغالبا ما يتم تحضير الفشار بالملح ولكن يرغب الكثير في تحضير الفشار بطرق متنوعة عن الملح وظهرت مؤخرا طريقة جديدة شائعة لعمل الفشار وهي الفشار مع الكراميل الذي يتم شراءه من المحلات, ولا يعرف الكثير طريقة عمل الفشار بالكراميل بالرغم من انه سهل جدا, وخلال السطور التالية سنوضح كيفية عمل الفشار بالكراميل بمكونات سهلة وبسيطة وبسرعة.

مقادير عمل الفشار بالكراميل في البيت

معلقتين ذرة فشار.

معلقة بيكنج بودر.

نصف معلقة ملح.

معلقتين زيت.

كوب سكر.

ربع كوب ماء.

معلقة زبدة.

كيفية تحضير الفشار في البيت بسهولة بالبيكنج بودر

في اناء يوضع الزيت ويوضع به ذرة الفشار ونصف معلقة الملح ويقلب المكونات حتى يبدأ ذرة الفشار في التحول لفشار.

يتم تغطيه الاناء ويترك حتى يتحول الذرة الي فشار ويجب تقليبه كل فترة حتى لا يحترق الفشار, ويرفع من النار ويترك حتى يبرد.

يوضع اناء على النار ويوضع به السكر ويترك حتى يذوب السكر بشكل تام دون تقليب, وبعد ذلك يتم وضع الماء عليه ويقلب جيدا.

تضاف الزبدة على السكر وتقلب حتى تمتزج المكونات معا, ويوضع على الخليط معلقة البيكنج بودر ويقلب جيدا ويرفع من على النار.

يتم صب خليط الكراميل على الفشار ويقلب جيدا حتى يغطي الفشار بالكامل, وبعد ذلك يفرد الفشار على ورق زبدة ويترك فترة, بعد ذلك يتم تفكيك الفشار لانه يلتصق ببعضه ويقدم الفشار.

أهم الفوائد الغذائية للفشار

يحتوي الفشار على نسبة من البروتين الذي يغذي الجسم ويساعد في تغذيه الخلايا, ويحتوي الفشار على العديد من المعادن التي يحتاجها الجسم مثل البوتاسيوم ويحتوي الفشار على العديد من الالياف التي تعمل على تعزيز هضم الطعام والتخلص من الامساك, ويساعد في الوقاية من الاصابة بغازات الجهاز الهضمي, ولا يحتوي الفشار على سعرات حرارية عالية وبالتالي فهو يسبب الشعور بالشبع لفترة طويلة.