طريقة عمل عجينة القطايف في المنزل بكل سهولة وبأقل التكاليف

تعد القطايف من الحلويات الرمضانية المشهورة بشكل كبير جدًا، إلى جانب بعض الحلويات الأخرى مثل الكنافة بجميع أنواعها والعديد من الحلويات الأخرى، ولكن القطايف والكنافة لهما شهرة واسعة في ذلك الشهر، وقبل حلول شهر رمضان المبارك نجد عجينة القطايف منتشرة في كل مكان، وعليها إقبال لا مثيل له، ولكن على الرغم من ذلك الإقبال إلا إنه يوجد العديد من البيوت المصرية تقوم بعمل عجينة القطايف في المنزل دون الحاجة لشرائها وذلك بكل سهولة، ولذلك نجد عمليات البحث عن طريقة عمل القطايف على شبكات الإنترنت قد تزايدت بشكل ملحوظ في أواخر شهر شعبان؛ لذا سوف نقدم لكم طريقة عمل العجينة من الألف للياء من خلال ذلك المقال.

المكونات

ثلاثة أكواب من الدقيق

ملعقتان كبيرتان من السكر

ملعقة كبيرة خميرة

ملعقة كبيرة بيكنج بودر

كوبان ونصف من الماء

نصف ملعقة صغيرة ملح

طريقة التحضير

نقوم بإحضار وعاء ومن ثَمَّ نقوم بخلط السكر مع الدقيق المنخول جيدا.

نقوم بإضافة البيكنج بودر وكذلك الملح ثم نقلب المكونات جيدًا.

ثم نقوم بإضافة الماء للخليط والتقليب جيدًا للتداخل المكونات معًا والحصول على عجينة سائلة.

نقوم بوضع مقلاة على النار وتسخينها بشكل جيد ويفضل أن تكون من نوع التيفال أو أي نوع آخر غير لاصق.

بعد ذلك نقوم بتشكيل العجينة باستخدام ملعقة وتحميرها من ناحية واحدة فقط وهي ناحية الأسفل.

نقوم بتكرار العملية حتى تنتهي كل كمية العجينة.

صارت القطائف جاهزة ويمكن حشوها حسب الرغبة

حشو القطايف بالمكسرات

من أجل حشو القطايف بالمكسرات يجب تجهيز تلك المكونات:

القطايف التي تم تجهيزها (حوالي نصف كيلو)

زبيب

جوز الهند

بندق مجروش

طريقة التحضير

نقوم بخلط المكسرات معا ثم حشو القطايف بهم.

ثم قوم بتسخين مقلاة على النار مع وضع كمية من الزيت.

نقوم بتحمير القطايف في الزيت حتى نحصل على لون محمر جميل.

نقوم بوضع القطايف في الشربات بعد إخراجها من الزيت.

مكونات عمل الشربات

كوبان من السكر

كوب من الماء

القليل من عصير الليمون

طريقة التحضير