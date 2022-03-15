نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بديل الكيراتين.. ارخص كيراتين طبيعي لفرد الشعر الخشن وتنعيمه خلال ساعتين بدون اي مواد كيميائية في المقال التالي

عمر شويل - جدة فرد الشعر الخشن، تهتم الكثير من السيدات بالبحث عن طريقة عمل الكرياتين طبيعي للشعر يساعد على جعل الشعر أملس وناعم وذلك من خلال استخدام بعض المواد الطبيعية، لأنه يساعد على تغذية الشعر وتقويته ومدوه بالعناصر الهامة، لهذا سوف نتعرف من خلال مقال اليوم على طريقة عمل كيراتين طبيعي للشعر في المنزل.

ارخص كيراتين طبيعي لفرد الشعر الخشن

يمكن عمل قناع الليمون حيث يستخدم عصير الليمون على تقوية الشعر ومدوه فيتامين سي وجوز الهند يجعل الشعر ناعم وجميل ومفرود، حيث يتم تجهيز ربع كوب من حليب جوز الهند مع ملعقة من عصير الليمون، بعد ذلك نقوم بخلط المكونات مع بعضها وتوضع في الثلاجة لمدة 24 ساعة ثم يتم وضع هذا الخليط على الشعر من الجذور حتى الأطراف، ويترك على الأقل لمدة 40 دقيقة ثم يشطف الشعر بالماء البارد والشامبو الخفيف وبالتالي ينبغي أن يكون الشامبو خالي من الكبريت، ويتم تكرار مرة واحدة في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

وصفه قناع الحليب مع العسل لفرد الشعر الخشن

يتم تجهيز ربع كوب من الحليب ملعقتين من عسل النحل وتخلط المكونات مع بعضها وتوضع على الشعر لمدة ساعتين على الأقل ثم يتم شطف الشعر بالماء واستخدام الشامبو الخفيف الذي لا يحتوي على الكبريت، ويتم استخدامها مرة واحدة في الأسبوع .

وصفة البيض ولبن الزبادي لفرد الشعر الخشن

يتم تجهيز حبة بيضة واحدة وست ملاعق من لبن الزبادي وتخلط جميع المكونات مع بعضها ثم يتم وضعها على الشعر لمدة 25 دقيقة ثم يشطف بالماء البارد ويتم غسله بالشامبو، حيث يساعد هذا القناع على تقوية الشعر وترطيبه لأنه يحتوي على الدهون البروتينات الهامة ويحتوي على حمض اللاكتيك.

وصفه الافوكاتو والمايونيز لتنعيم الشعر الخشن

يتم تجهيز حبة واحدة من الافوكاتو مع ملعقتين من المايونيز بعد ذلك يتم تقشير حبة الافوكادو يتم غسلها جيدا حتى تصبح ناعمة ونضع عليها المايونيز وتخلط المكونات جيداً حتى تتجانس ثم يتم وضعها على الشعر، بعد ذلك يتم وضع الخليط على الشعر ويترك لمدة 40 دقيقة ثم يشطف بالماء الدافئ والشامبو الخفيف.