طول عمرنا بناكل هذا الجزء من الدجاجة طلعت سم قاتل بتسبب تليـف الكـبد وامـراض مـزمنه وخـطر للاطفال

الدجاج من مصادر البروتين التي يتم استخدامها بكثرة وذلك لانها من مصادر البروتين التي يعد سعرها ليس عالي, ويعتقد الكثير انه يمكن تناول اي جزء في الدجاج ولكن هذا الاعتقاد خاطئ حيث انه هناك مجموعة من الاجزاء في الفراخ التي يجب التخلص منها فورا وتجنب استخدامها لانها تسبب العديد من الاضرار الصحية واهمها انها تسبب السرطان في الجسم, ويبحث الكثير عن الاجزاء التي يجب التخلص منها من الدجاج ولذلك سنوضح خلال السطور التالية ما هي الاجزاء الخطيرة التي لا يجب تجنب تناولها من الدجاج.

ماهي أخطر الاجزاء التي يجب تجنب تناولها من الدجاج

هناك مجموعة من الاجزاء التي يحذر الاطباء من تناولها لأنها تحتوي على سموم تضر الجسم, وتسبب الاصابة بالسرطان, ومن هذه الاجزاء:-

رأس الدجاج من الاجزاء التي تحتوي على العديد من البكتيريا والفطريات التي تسبب العديد من الاضرار للجسم لذلك يجب الحرص على التخلص منها وتجنب تناولها.

الرئتين من الاجزاء التي من الخطر تناولها بشكل عادي لانها تحتوي على العديد من الفطريات والبكتيريا التي لا يستطيع الجسم مقاومتها, وبالتالي تتكاثر وتسبب العديد من الاضرار في الجسم منها تكون الخلايا السرطانية.

ذيل الدجاج من الاجزاء التي يجب التخلص منها وذلك لانه يحتوي على العديد من الجراثيم التي من الصعب التخلص منها, وتسبب العديد من الاضرار منها السرطانات والطفح الجلد.

جلد الدجاج يحتوي على العديد من الدهون والتي تسبب زيادة وزن الجسم وقد تؤدي الي السمنة المفرطة, ولذلك يجب تجنب تناول جلد الدجاج.

كيفية تنظيف الدجاج قبل الطهي بسهولة

تنظيف الدجاج قبل الطهي من الخطوات المهمة للتخلص من اي بقايا دماء او اي رائحة غير محببة موجودة في الدجاج ويمكن تنظيف الدجاج بالليمون والزنجبيل حيث يعمل هذا الخليط على التخلص من البكتيريا الموجودة على الدجاج ويساعد في تنظيفه بسهولة, ويتم خلط ربع كوب من الخليط على معلقتين زنجبيل وبعد ذلك يتم تدليك الدجاج بالخليط قبل الطهي جيدا ويترك نصف ساعة به وبعد ذلك يتم طهي الدجاج.