نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة صاروخية لتطويل وتكثيف الشعر بسرعة الصاروخ وانبات الفراغات وعلاج الصلع في 7 أيام فقط في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعاني الكثير من السيدات من مشكلة تساقط الشعر وعدم زيادة طوله نهائي, و ذلك بسبب العديد من العوامل منها نقص الفيتامينات التي تغذي الشعر, واستخدام مستحضرات تحتوي على مواد كيميائية مثل الزيوت البترولية والسيليكون والسلفات الموجود في الشامبو, ويبحث الكثير ممن يعانون من فراغات في الشعر عن طريقة لأعادة إنبات فراغات الشعر بشكل فعال وزيادة طول الشعر بسرعة الصاروخ ولا يكون لها أضرار عند استخدامها بشكل متكرر على الشعر, وخلال السطور التالية سنتناول عرض طريقة عمل وصفة سحرية لتطويل وتكثيف الشعر.

كيفية تحضير وصفة القرنفل وزيت الخروع لتطويل الشعر وزيادة كثافته

القرنفل وزيت الخروع من افضل الوصفات التي تساعد في تحفيز نمو بصيلات الشعر حيث تعمل تغذية الشعر وامداده بالفيتامينات والعناصر المطلوبة والتي تساعد في نموه بشكل كبير, وتساعد في زيادة طول الشعر, كما أنها تعمل على تقليل تساقط الشعر, ويعمل على تقوية الشعر ويساعد في علاج تقصفات الشعر, ويمكن استخدام الوصفة كالتالي:-

يتم وضع معلقتين من القرنفل في كوبان من الماء وتوضع على النار حتى يغلي الخليط وبعد ذلك يرفع الخليط من النار ويترك حتى يبرد.

يتم وضع ربع كوب من زيت الخروع على ماء القرنفل ويضاف معلقتين من زيت جوز الهند وتقلب كل كل المكونات معا وتحفظ على زجاجة.

يتم استخدام هذا الخليط على فروة وتدلك جيدا لمدة ربع ساعة حتى يتم تنشيط الدم الي الشعر وبالتالي تغذيته.

تترك الوصفة على الشعر ولا يتم شطفها وتستخدم كل يوم مرتين.

كيفية زيادة كثافة الشعر واعادة انبات الاجزاء الفارغة بالروزماري

الروزماري من اكثر الاعشاب التي لها فوائد رهيبة للشعر منها اعادة انباته حتى في حالات الاصابة بالصلع, ويساعد في زيادة طول الشعر بمعدل سريع, كما انه يعمل على فرد تجعدات الشعر, ويمكن استخدامه عن طريق غلي كمية منه مع كوب ماء وكمية من اوراق الغار والقرنفل ويتم تصفيه الخليط ويوضع عليهم معلقة زيت ارجان ويتم وضع الخليط على الشعر, بشكل يومي ويترك على الشعر ساعتين, وبعد ذلك يتم شطف الشعر.