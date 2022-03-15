سر تحضير ستربس الدجاج المقرمش و الخفيف بطريقة سهلة بدون بيض مثل الجاهز

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سر تحضير ستربس الدجاج المقرمش من ألذ وأكثر الوجبات الخفيفة التي نقوم بشرائها من الخارج و تناولها في المطاعم و المحلات كثيراً هي ستربس الدجاج المقرمشة وهذا لأنهم يستخدمون تتبيلة وطريقة سرية في تحضيره لكى يعطيه هذا الطعم المميز والرائع و يجعله بهذه القرمشة التي يعشقها الجميع، كما تعد من الوجبات المميزة عند الكثيرين حيث يمكن تحضيرها في الغذاء وفي العشاء، وسنقدم لكم سر تحضير ستربس الدجاج المقرمش بدون اضافة بيض في طبق التغليف و بطعم ومذاق ورائحة شهية و لذيذة. مقادير ستربس الدجاج المقرمش كيلو من صدور الدجاج (مُقطعة بالطول شرائح سميكة قليلاً).

كوب دقيق.

2 ملعقة كبيرة نشا.

كوب زبادي.

نصف ملعقة صغيرة من الكركم.

ملعقة صغيرة من الكاري.

كوب من الحليب السائل.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ملح.

2 كوب من الماء المثلج.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

زيت غزير للقلي. طريقة تحضير ستربس الدجاج المقرمش في البداية نقوم بغسل صدر الدجاج و نقوم بتقطيعه إلى شرائح سميكة و نقوم بتجفيف قطع الدجاج بورق المناديل.

بعد ذلك نأتي بوعاء آخر كبير ونقوم بوضع الحليب والزبادي و الملح و الفلفل الأسود.

نقلب كافة هذه المكونات مع بعضهم حتى يمتزجا.

بعد ذلك نقوم بإضافة الكركم و الكاري والبابريكا ونقلب كافة مكونات هذه التتبيلة مع بعضها حتى يمتزجا.

ثم نقوم بوضع شرائح صدور الدجاج في التتبيلة ونقلبها مع التتبيلة حتى يغمر الدجاج بتتبيلة.

نترك الدجاج في التتبيلة لمدة لا تقل عن ساعتين داخل الثلاجة لكي يصبح قطع الدجاج طرية.

بعد ذلك نأتي بطبق كبير ونقوم بوضع الدقيق و البيكنج بودر و النشا ونصف ملعقة من البابريكا و نصف ملعقة من الكركم والقليل من الملح و الفلفل الأسود.

نخلط هذه المكونات الجافة مع بعضهم.

ثم نأتي بوعاء آخر كبير ونقوم بوضع ماء مثلج به قطع ثلج.

نقوم بوضع شرائح الدجاج المتبل في الدقيق ثم في الماء بشكل سريع ثم في الدقيق.

هكذا ستتكون طبقة من الغلاف على شرائح الدجاج مثل المطاعم.

نستمر هكذا حتى ننتهي من كمية الدجاج.

بعد ذلك نضع طاسة على النار بها زيت غزير ساخن ونقوم بوضع ستربس الدجاج و تهدأ النار حتى يتم تسويتها وتأخذ اللون الذهبي الفاتح.

توضع في طبق التقديم وتقدم بالصحة والهنا. عمر شويل - جدة سر تحضير ستربس الدجاج المقرمش و الخفيف بطريقة سهلة بدون بيض مثل الجاهز - ثقفني

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