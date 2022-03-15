نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لن تلجأ لطبيب الأسنان.. كنز في مطبخك لتبيض الأسنان كالؤلؤ والتخلص من الجير والأصفرار نهائيا في المقال التالي

عمر شويل - جدة تبيض الأسنان من الممكن أن نحصل عليها بيضاء ناصعة ومن دون التوجه إلى الطبيب المختص وفي المنزل وهذا ما يكون من خلال الاستعانة بالخطوات البسيطة لطرق طبيعية نتعرف عليها في المنزل ومن خلال الآتي في تلك الفقرات القادمة نتحدث بالتفصيل عن أقوى المكونات التي من الممكن أن تدخل في تركيب وصفة طبيعية تصلح لتعديل لون الأسنان واسترجاع لونها الأصلي ومن خلال المداومة على طريقة من إحدى الطرق القادمة يتحقق الهدف المرجو وهو بياض الأسنان بطرق آمنة ومن دون الحاجة إلى استعمال أي مكونات غير كيميائية، وتعتبر الطرق الآتية كلها سهلة التطبيق ومضمونة النتائج شرط الاستمرارية في التطبيق.

طرق تبيض الأسنان

في المنزل من الممكن أن نبيض الأسنان ونزيل أي أثر من آثار الاصفرار والبهتان من خلال الاستعانة بتلك المكونات الطبيعية المتميزة والتي من أهمها بيكربونات الصوديوم، والليمون، وقشوره والفراولة، والكيوي وطريقة الفحم لتبييض الأسنان واستعمال الكركم وغيرها من الطرق الطبيعية والتي لها دور في التحسين من اللون الطبيعي للأسنان، ومن خلال الآتي في تلك الفقرات نوضح أشهر الطرق الطبيعية لتبييض الأسنان.

تبيض الأسنان بالكركم

الكركم من المكونات الطبيعية والتي يسهل استعمالها وتطبيقها على الأسنان، وهذا ما يمنح الأسنان المزيد من النضارة واللون الأبيض، ومن خلال استعمال القليل من بودرة الكركم من الممكن أن يتحقق بياض الأسنان، وتفريش الأسنان بشكل يومي ببودرة الكركم يعمل على إزالة اصفرارها مع قتل البكتيريا التي تكون سبب من بين أسباب اصفرار الأسنان.

تبيض الأسنان بالمحلول الملحي

طريقة الملح تعتبر من أنجح الطرق وأكثرها إتاحة لمختلف الأشخاص حيث أن تلك المضمضة من الممكن أن نحصل عليها إذا ما قمنا باستعمال الملح مع الماء، وقمنا بالخلط الجيد ما بينهما وأصبحت المضمضة جاهزة للاستعمال اليومي وهذا لقتل البكتيريا، وإزالة أي اصفرار بالأسنان.

تبيض الأسنان بالليمون

طريقة طبيعية ممتازة من الممكن الاعتماد عليها للتخلص تماما من الطبقة الجيرية السطحية والتي تتواجد على الأسنان وتكون سبب من أسباب بهتانها، ومن خلال الاستمرارية في فرك الأسنان بالليمون نحصل على أفضل نتيجة وهي أسنان خالية من البهتان.