تجهيزات رمضان.. خلطة السبع بهارات الأصلية كنز في مطبخك مش هتلاقيها عند العطار هتخلي أكلك ريحة وطعم جنان

المطبخ الهندي من اكثر المطابخ المشهورة بسبب وصفاته اللذيذة التي يفضلها فئات كبيرة حول العالم, ومن أكثر ما يميز المطبخ الهندي هي التوابل الهندية التي يهتم الهنود بتحميصها وتحضيرها بعناية ليكون لها مذاق خاص في الاكل, ومن اشهر التوابل في المطبخ الهندي هي السبع بهارات لأنها تجمع بين عدد من البهارات والتي تكسب الاكل رائحة مميزة وطعم رائح, وازدادت عمليات البحث في الآونة الاخيرة عن الطريقة الصحيحة لتحضير السبع بهارات الهندية في البيت بسهولة, ولذلك خلال السطور التالية سنوضح بشكل مفصل كيفية تحضير السبع بهارات في المنزل بسهولة.

المكونات الازمة لاعداد السبع بهارات الهندية

السبع بهارات الهندية لها العديد من الفوائد الصحية لانها تحتوي على العديد من المكونات المفيدة وهي:-

معلقتين كمون حصي.

عودان من القرفة.

معلقة جوز الطيب.

معلقتين من فصوص الحبهان.

معلقتين من فصوص القرنفل.

معلقة فلفل اسود حصي.

معلقة كزبرة حصي.

طريقة إعداد السبع بهارات في البيت بسهولة

السبع بهارات من افضل البهارات التي يمكن اضافتها الي الطعام وذلك لانها تضيف الي الطعام نكهة خاصة ورائحة ذكية, وفي العادة يتم شراء البهارات الهندية من العطار جاهزة بتكلفة عالية بجانب ان طعمها في الاكل يكون غير قوي بسبب خلط بعض المواد الاخري معها مثل النشا والدقيق, لذلك يفضل تحضيرها في البيت لضمان جودتها من خلال الخطوات التالية:-