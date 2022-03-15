بدون أدوية.. مشروب مذهل لطرد الكحة والبلغم ونزلات البرد ينقي الصدر من البلغم خلال ساعتين

اقوي مشروب لطرد الكحة وعلاج نزلات البرد هي من أفضل المشروبات التي يحتاج لها الإنسان، حيث أن هذه المشروبات تقوم بالقضاء على الكحة والبلغم، وخاصة التي يعاني منها الأطفال والمراهقين والكبار، وقد تكون هذه الكحة ناتجة عن الإصابة بالإنفلونزا مما أدى إلى تراكم البلغم في منطقة الأنف والفم، ولذلك يمكن الاعتماد على العلاج الطبيعي أو الطبي للتخلص من هذه المشكلة الصحية، فيوجد الكثير من الأدوية التي تعالج الكحة والبلغم، وأيضا يوجد الكثير من الأعشاب الطبيعة التي تقضي على الكحة والبلغم بشكل سريع ونهائي.

افضل المشروبات الطبيعية لعلاج الكحة والبلغم

تعد هذه المشروبات من أفضل المشروبات الطبيعية التي تساهم في حل مشكلة البلغم والكحة التي يعاني منها الكبار والصغار، حيث أن أهم هذه المشروبات ما يلي:

مغلي الزنجبيل باللبن حيث أن الزنجبيل من الأعشاب الرائعة في مقاومة الكحة، فيجب غلي ملعقة من الزنجبيل مع كوب كبير من اللبن، ويتم تحليته بالسكر، ويفضل تناوله يوميا على الريق.

اللبن بالعسل حيث يتم غلي كوب من اللبن، ويتم تحليته بالعسل، ويفضل تناوله يوميا قبل النوم للتخلص من أي اثار أو مشاكل تخص الحنجرة والتهاب الحلق، مما يسهل زوال البلغم واختفاء أثار الكحة.

أعشاب طبيعية لعلاج الكحة والبلغم

تعتبر هذه الأعشاب من أفضل الأعشاب الطبيعية التي يمكن من خلالها معالجة الكحة والبلغم بصورة مستمرة، حيث أنها تتمثل فيما يلي: