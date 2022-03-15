نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون أدوية.. مشروب مذهل لطرد الكحة والبلغم ونزلات البرد ينقي الصدر من البلغم خلال ساعتين في المقال التالي
اقوي مشروب لطرد الكحة وعلاج نزلات البرد هي من أفضل المشروبات التي يحتاج لها الإنسان، حيث أن هذه المشروبات تقوم بالقضاء على الكحة والبلغم، وخاصة التي يعاني منها الأطفال والمراهقين والكبار، وقد تكون هذه الكحة ناتجة عن الإصابة بالإنفلونزا مما أدى إلى تراكم البلغم في منطقة الأنف والفم، ولذلك يمكن الاعتماد على العلاج الطبيعي أو الطبي للتخلص من هذه المشكلة الصحية، فيوجد الكثير من الأدوية التي تعالج الكحة والبلغم، وأيضا يوجد الكثير من الأعشاب الطبيعة التي تقضي على الكحة والبلغم بشكل سريع ونهائي.
افضل المشروبات الطبيعية لعلاج الكحة والبلغم
تعد هذه المشروبات من أفضل المشروبات الطبيعية التي تساهم في حل مشكلة البلغم والكحة التي يعاني منها الكبار والصغار، حيث أن أهم هذه المشروبات ما يلي:
- مغلي الزنجبيل باللبن حيث أن الزنجبيل من الأعشاب الرائعة في مقاومة الكحة، فيجب غلي ملعقة من الزنجبيل مع كوب كبير من اللبن، ويتم تحليته بالسكر، ويفضل تناوله يوميا على الريق.
- اللبن بالعسل حيث يتم غلي كوب من اللبن، ويتم تحليته بالعسل، ويفضل تناوله يوميا قبل النوم للتخلص من أي اثار أو مشاكل تخص الحنجرة والتهاب الحلق، مما يسهل زوال البلغم واختفاء أثار الكحة.
أعشاب طبيعية لعلاج الكحة والبلغم
تعتبر هذه الأعشاب من أفضل الأعشاب الطبيعية التي يمكن من خلالها معالجة الكحة والبلغم بصورة مستمرة، حيث أنها تتمثل فيما يلي:
- مغلي النعناع الاخضر يعتبر النعناع من أفضل الأعشاب التي تساهم في القضاء على الكحة والبلغم بسرعة، حيث يتم غلي 5 ورقات من النعناع الأخضر مع كوب كبير من الماء، ثم يتم تناول هذا المشروب 3 مرات في اليوم، فبعد يومين سنلاحظ اختفاء أثار الكحة وزوال البلغم.
- مغلي البابونج يعد البابونج من أهم الأعشاب التي تعالج التهاب الحلق وأثار الأنفلونزا وما نتج عنها، حيث أن كوب من مغلي البابونج يقوم بالتخلص من البلغم المتراكم في الحلق نتيجة التهاب الأنف والحنجرة، فيمكن إضافة 3 ورقات من البابونج الأصفر إلي كوب من الماء، ويتم تناول كوبان يوميا من هذا المشروب من أجل التخلص من أي مشاكل تخص الفم والحلق.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بدون أدوية.. مشروب مذهل لطرد الكحة والبلغم ونزلات البرد ينقي الصدر من البلغم خلال ساعتين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.