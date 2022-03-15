نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القهوة والصابون سيجعلك بنت 16 سنة مهما كان عمرك فوق ال 60 وجهك أبيض بدون كلف وستختفي التجاعيد والحبوب في المقال التالي

عمر شويل - جدة القهوة من المواد التي لها العديد من الفوائد للبشرة ومن أهم هذه الفوائد ان يعمل على تبيض البشرة وتساعد في تنشيط تدفق الدم الي خلايا البشرة وبالتالي تغذيتها وجعل البشرة تبدو أكثر صحة ونضارة, وتحتوي القهوة على العديد من الفيتامنيات والعناصر اهمها مادة الكافيين التي تساعد في التخلص من التجاعيد وتساعد في القضاء على الاسمرار حول العين ويمكن استخدام القهوة مع الصابون لعمل وصفة جبارة لتبيض لبشرة والنخلص من اي تجاعيد بها وخلال هذا المقال سنوضح طريقة عمل وصفة القهوة والصابون الجبارة لتفتيح البشرة وعلاج التجاعيد.

كيفية عمل وصفة القهوة مع الصابون لتفتيح البشرة

خلطة القهوة والصابون من افضل الخلطات التي تساعد في التخلص من اسمرار البشرة وتزيل طبقة الجلد المتأثرة بأشعة الشمس, وتعمل هذه الخلطة على شد الجلد وبالتالي علاج ترهلات الجلد والتخلص من التجاعيد, وتعمل على تقليل الحبوب في البشرة وبالتالي يقل تعرض البشرى للبقع الداكنة وتساعد في تجديد خلايا الجلد الميتة ويجعل البشرة صافية وخالية من اي عيوب ويتم تحضير هذا الخليط الجبار للبشرة كالتالي:-

يتم بشر حبة من الصابون جيدا وتوضع في اناء ويوضع عليها ثلاث ملاعق من الماء.

يقلب الخليط جيدا حتى يذوب الصابون ويضاف عليهم معلقتين من ماء الزهر الطبيعي.

يوضع على الخليط معلقة من القهوة السادة ويقلب كل المكونات معا, وتوزع على بشرة مغسولة جيدا وخالية من اي مكياج او شوائب.

يترك الخليط ربع ساعة على البشرة وبعد ذلك يتم غسل الخليط من البشرة.

ماسك القهوة والعسل الطبيعي لترطيب البشرة وازالة التجاعيد

ماسك القهوة من افضل الخلطات التي تعمل على التخلص من حبوب البشرة اذا ان ها الخلطة لها خصائص مضادة للبكتيريا, وتساعد في ترطيب البشرة وتقلل من جفاف وتشققات وقشور البشرة ويعمل عل تفتيح البشرة درجتين عن المعتاد, ويتم تحضيره بخلط معلقة من القهوة ومعلقة عسل ابيض ويقلب كل منهم ويوزع الخليطعلى البشرة جيدا ويترك ربع ساعة وبعد ذلك يتم عمل مساج للبشرة بالخليط لتنشيط الدم بها والاستفادة من الوصفة.