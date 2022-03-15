نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في 3 دقائق.. طريقة تنظيف الكرشة بمكون سحري بمطبخك يجعلها ناصعة البياض وخالية من الزفارة نهائيا في المقال التالي

عمر شويل - جدة نظيف الكرشة بالاسبرين والبكينج بودر من الطرق البسيطة، والتي من الممكن عن طريقها أن يتم التنظيف الجيد للكرشة وفي منتهى السرعة، ومن الممكن أن تقوم كل ربة منزل بالتنظيف الجيد للكرشة وهذا ما يكون من خلال الاستعانة بالمكونين السابقين وكل مكون له طريقته الخاصة به ويعد كل مكون أيضا مثالي للحصول على الكرشة نظيفة تماما وخالية من أي بقع أو تراكمات، ومن خلال الآتي في تلك السطور المقبلة نعرض أهم الخطوات التي من الممكن القيام بها في كل طريقة وعلى ربة المنزل أن تنتقي الطريقة التي ستساعدها في إنجاز تنظيف الكرشة وهذا قبل أن تقوم بطهيها.

تنظيف الكرشة بالاسبرين والبكينج بودر

الكرشة من الممكن أن يتم الاعتماد على مكونات منزلية بسيطة جدا تساعد في الحصول عليها نظيفة تماما وخالية من أي تراكمات تحول دون طهيها، ومن الممكن الاستعانة بمكون الأسبرين والتنظيف يكون من خلال الاتباع للخطوات الآتية:

خطوات لتنظيف الكرشة بالأسبرين

من أفضل الطرق التي من الممكن أن تتبع للتنظيف وأهم الخطوات تكون على هذا النحو الآتي:

الخطوة الأولى تكون بالاستعانة بالوعاء الملائم ونضع فيه الكرشة.

يتم وضع الماء المغلي على الكرشة لمدة دقيقتين.

تصفية الكرشة تماما واستعمال الأسبرين، والفرك الجيد له على الكرشة ويتفاعل مع سطح الكرشة.

بالسكين من الممكن إزالة أي مواد متراكمة على سطح الكرشة.

غسل الكرشة جيدا باستعمال الماء النقي وتنقع الكرشة بالماء مع الخل.

خطوات لتنظيف الكرشة باستعمال البكينج بودر

من الممكن أن تتبع ربة المنزل الخطوات الآتية للحصول على الكرشة نظيفة تماما وخالية من أي تواجد للروائح السيئة بالكرشة والبيكينج بودر يعد من المكونات التي تعمل على التنظيف الجيد للكرشة.

الخطوة الأولى تكون من خلال الاستعانة بالوعاء العميق ووضع الكرشة بداخله.

قومي بوضع ملعقتان من البيكينج بودر على الكرشة.

إضافة ربع كوب من الخل مع مكون بيكربونات الصوديوم ومن ثم يتم تفاعل الخل مع كربونات الصوديوم محدثا فوران وهذا ما يساعد في سهولة إزالة أي تراكمات على الكرشة كما أنه يزيل من روائحها السيئة.

الخطوة التالية تكون باستعمال ماء الصنبور للتخلص من بقايا المواد المتراكمة التي قد تتواجد بالكرشة

تنظيف الكرشة من الأمور الصعبة جدا على كل سيدة لذلك لكي تحصلي على كرشة نظيفة خالية من الزفارة نهائيا قومي باستعمال طرق أخري مثل تنظيف الكرشة باستعمال البكينج بودر وأيضا إستعمال الأسبرين فهو يساعد بشكل كبيرة في الحصول على كرشة نظيفة خالية من الزفارة وتعتبر هذه الطرق الحديثة التي لا يمكن الحصول بها على كرشة أو ممبار بدون اي زفارة أو سواد نخ