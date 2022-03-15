نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الوصفة السحرية للتخلص من الهالات السوداء بكل سهولة في يوم واحد في المقال التالي

تعتبر مشكلة الهالات السوداء من أكثر المشكلات التي تواجه المرأه فهي تعطي مظهر غير لائق وكثيراً ما تبحث المرأه عن حل تلك المشكلة فتتجه بعض النساء إلى إخفائها عن طريق المكياج أو البحث عن وصفات طبيعية للتخلص من هذا الكابوس فيجب أن تعلمي عزيزتي المرأه أنه يوجد أسباب كثيرة لوجود الهالات السوداء فيجب أن تتجنبيها. أسباب الهالات السوداء: قلة النوم فيجب أن تنامي عدد ساعات كافية. يجب أن تتناولي غذاء صحي لأن الأنيميا سبب فى ظهور الهالات السوداء. يجب أن تحرصي على ترطيب جسمك بشرب كمية كافية من المياة يومياً. وسوف أقدم لكي أسهل الطرق والوصفات لكي تتخلصي من هذه المشكلة تماماً. وصفة كمادات الخيار: تقومي بوضع شريحة من الخيار تحت العين وتكوني في وضع استرخاء لمدة خمس دقائق. يتمتع الخيار بقدرة كبيرة على تفتيح البشرة بالإضافة إلى أنه ملطف ومرطب ايضاً. وصفة كمادات الشاي: يساعد الشاي الأخضر على التقليل من الأنتفاخ تحت العين والتخلص من الهالات السوداء. توضع أكياس الشاي الأخضر بعد غليها بالماء ثم تبريدها ثم تحت العين لمدة خمس دقائق. وصفة شرائح البطاطس: تحتوي البطاطس على انزيمات مبيضة فسوف تساعدك على التخلص من الهالات السوداء. ضعي شريحة من البطاطس غير المطبوخة على عينيك واتريكها لمدة خمس دقائق. وصفة زيت الزيتون: زيت الزيتون علاج ممتاز للتخلص من الهالات السوداء والخطوط الرقيقة والتجاعيد لأنه غني بمضادات الأكسدة فأنه يمنح الوجه اللمعان وهو مرطب طبيعي. نضع معلقة صغيره من زيت الزيتون ومعلقة من ماء الزهر نقلبهم جيداً. نضع الخليط على قطعة من القطن ثم نضعها تحت العين لمدة ربع ساعة يومياً سوف تقضي تماماً على الهالات السوداء. وصفة عسل النحل: قومي بإحضار معلقة صغيرة من العسل وضعيه في وعاء وضعي ايضاً معلقة صغيرة من اللبن وامزجيهم جيداً وضعي الخليط لمدة ربع ساعة حوالين الأعين. وصفة الخميرة : قومي بإحضار وعاء وضعي فيه معلقة صغيرة من الخميرة ومعلقة صغيرة زيت زيتون ومعلقتين من الحليب السائل البارد وامزجي المكونات جيداً. ثم ضعي الخليط تحت العين لمدة ربع ساعة تقريباً. ويلزم الإستمرار على تلك الوصفات لفترة للحصول على نتائج مرضية. وصفة الطماطم والليمون للتخلص من الهالات السوداء: نحتاج في تلك الوصفة مايلي :- عصير طماطم.

عصير ليمون. طريقة الاستخدام: نقوم نخلط في طبق المكونات معاً. نقوم بوضع الخلطة على العين ونتركه حتى يتشرب الجلد الوصفة، نتركه نصف ساعة تقريباً. نقوم بغسل الوجه بالماء جيداً. يجب الإستمرار على الوصفة للحصول على نتائج مرضية. عمر شويل - جدة الوصفة السحرية للتخلص من الهالات السوداء بكل سهولة في يوم واحد - ثقفني

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