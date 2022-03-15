نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة سهلة وعبقرية لتقشير الثوم بسرعة الصاروخ حتي لو قدامك 20 كيلو هتقشريهم في دقائق في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقشير الثوم بسرعة الصاروخ من الممكن أن تتم من خلال خطوات بسيطة جدا، ومن الممكن أن يتم التقشير وفي منتهى السهولة للثوم ومن خلال تلك الطرق والحيل المطبخية والتي ستجعلك متمكنة تماما من التقشير وفي منتهى السهولة للثوم، ويعد الثوم من بين أهم المكونات التي تساعد في عمل العديد من الوجبات والأكلات الشعبية، ومن الممكن تقشيره بتلك الحيل القادمة، والتي ستوفر عليك المزيد من الوقت والجهد لتقشير الثوم بكل سهولة.

تقشير الثوم بسرعة الصاروخ

من الممكن لكِ كربة منزل أن تقومي بالتقشير السريع للثوم وهذا ما يكون من خلال استعمال طرق بسيطة جدا ستكون ميسرة على الجميع خطوة التقشير للثوم وفي أقل وقت ممكن، ومن خلال الآتي في تلك الفقرات القادمة نعرض الطرق التي من الممكن أن تكون متاحة أمام كل ربات البيوت للحصول على الثوم مقشر سريعا وفي خلال وقت قياسي.

طريقة الملح لتقشير الثوم

تقشير الثوم بكل سهولة من خلال الاستعانة بالقليل من ملح الطعام حيث يستعمل في فرك الثوم بالملح، وما بين راحتي اليد يتم فرك الثوم ويتم تقشيره بكل سهولة وهذا ما يجعل الثوم قشوره تنتزع بكل بسرعة ويكون متوفر لديك كمية كبيرة من الثوم ومن الممكن أن تكون صالحة بعد ذلك لأن تدخل في وجبات الأطعمة والأكلات اليومية كما أن الطريقة السريعة للتقشير تتيح لك إمكانية تخزين الثوم.

طريقة الماء لتقشير الثوم

الماء من الممكن أن يستعمل ويساعد في التقشير للثوم، ومن الممكن أن يتم اتباع الخطوات الآتية لتقشير الثوم:

من أسهل الخطوات للتقشير هي أن يتم استعمال طبق عميق وبه كمية من الماء الدافئ.

يتم نقع الثوم بالماء الساخن لخمس دقائق.

بعد التصفية التامة للثوم من الماء تنزلق القشور بكل سهولة.

طريقة الكيس لتقشير الثوم

الكيس البلاستيك المتوفر في مطبخك من الممكن أن تستخدميه وتقومي بوضع كمية الثوم المتوفرة والمراد تقشيرها مع الطرق الخفيف عليه بعد تماما إغلاقه ومن ثم يكون كل الثوم جاهز بشكل كامل ويسهل تقشيره وتعد طريقة الكيس من أسرع طرق التقشير للثوم.

تواجه السيدات بصفة عامة مشاكل اثناء تسوية الثوم أو تقشيره وأصبح هذا الأمر سهل جدا الغاية عن طرق تقشير الثوم بسرعة الصاروخ بتستخمغ الماء المغلي أو باستخدام السكين أو باستخدام طرق أخري مثل البرطمان تجعل هذه الطرق الثوم جاهز جدآ لتفصيصه بسرعة بدون مجهود في دقائق فقط تحصلي على ثوم مقشر كنا يمكنكم تخزين الثوم بفترة طويلة جدا