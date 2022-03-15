أقوي مشروب لتفتيت حصوات الكلي وعلاج التهاب المثانة تناوله لمدة 3 أيام فقط وقل وداعاً لحصوات الكلي والفشل الكلوي

يعاني الكثير من الرجال والسيدات من الأملاح الزائدة وتراكم الحصوات وتكونها على الكلى الخاصة بهم؛ مما جعل الكثير من هؤلاء يبحثن عن المشروبات الطبيعية التي تعمل على التخلص من تلك الحصوات وتعمل على تنظيف الكلى والتخلص من الأملاح المتراكمة وتنزيل الحصوات، حيث من يعانون من تراكم الحصوات على الكلى يشكون من آلالم كبيرة جدا ومتراكمة عليها، يمكن أن يصل الألم إلى حد الصراخ والسقوط في الأرض، لذلك سوف نوضح مكونات هذا المشروب القوي وكيفية تحضيره من خلال هذا المقال.

مكونات اقوى مشروب للتخلص من حصوات الكلي

حفتة بقدونس

عصير ليمون.

ماء.

عسل للتحلية.

طريقة تحضير اقوى مشروب للتخلص من حصوات الكلى

نقوم أولا بغسل حزمة البقدونس ثم نقوم بوضع كوب من الماء على النار ثم يضاف البقدونس الي النار .

ويترك ١٠ دقائق ثم يرفع من على النار ويوضع العسل والليمون

نلاحظ بأن الليمون يلعب دور كبير في تنزيل حصوات الكلى والتخلص منها ويمكن أن نقوم بتناوله باردا.

مشروبات تساعد على التخلص من حصوات الكلى

يوجد كثير من الحصوات التي تخلصنا من حصوات الكلى وهي:

الماء: هو من أهم المشروبات التي ترطب الجسم وتقوم بتفتيت الحصوات وتنزيلها.

الريحان: يحتوي عصير الريحان على حمص الأستيك الذي يساعد على التخلص من الحصوات وتفتيتها.

خل التفاح: من أهم المشروبات التي تخلصنا من حصوات الكلى وتعمل على تفتيتها وتسكين الألم أثناء حركتها ويحتوي على حمض الأستيك أيضا.

عصير الرمان: يحتوي على مضادات أكسدة تساعد في التخلص من الحصوات وتنزيلها وتفتيتها.

عصير جذور الهندباء: يزيد من أفراز المادة الخاصة بالمرارة مما يعمل على كثرة التبول مما يساعد في تنزيل الأملاح وحصوات الكلى.

عشبة ذيل الحصان: تساعد على كثرة التبول مما يجعلها تساهم في التخلص من الحصوات.

نصائح عامة لتفتيت الحصوات