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هناك بعض المنتجات التي يمكن تصنيعها في المنزل لضمان جودتها ومذاقها الرائع بالإضافة إلى توفير الكثير من النفقات، ويعد الزبادي من ضمن تلك المنتجات، إذا يمكن تصنيعه في المنزل بكل سهولة وبتكلفة أقل بكثير من شرائه من الخارج وبمذاق أروع، لذلك ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على طريقة إعداد الزبادي في البيت. طريقة عمل الزبادي في البيت المكونات لتر حليب

كوب زبادي بدرجة حرارة الغرفة طريقة إعداد الزبادي قومي بوضع كيلو من الحليب في وعاء عميق، وضعيه على نار متوسطة، ثم قومي بتقليبه على فترات، حتى يصل إلى مرحلة الغيان.

في نفس الوقت قومي بإفراغ كوب من الزبادي في كوب خارجي، حتى يصبح بدرجة حرارة الغرفة.

أرفعى الحليب من على النار واستمري في تقليبه كل فترة، حتى لا تتكون عليه طبقة من القشدة.

اتركي الحليب حتى يبرد ويصبح دافئًا بنسبة قليلة، ثم قومي بإضافة كمية قليلة منه على كوب الزبادي.

قومي بتقليب الحليب والزبادي جيدًا، حتى يبقى ناعمًا تماماً وخالي من أي تكتلات نهائياً.

بعد ذلك قومي بإضافة الخليط السابق على الحليب الدافئ، وأخلطيهم معًا أيضا.

أبدئى في تحضير الأكواب لتصنيع الزبادي ويفضل بأن تكون أكواب زجاجية أو فخارية للحصول على الأضل مذاق صحي.

جففى الأكواب جَيِّدًا من المياه تمامًا، ثم قومي بوضع خليط الحليب والزبادي بداخلها.

ضعي الأكواب بداخل صينية، وقومي بإغلاقها بورق من الزبدة.

قومي بتشغيل الفرن على درجة حرارة 180 م، واتركيه لمدة 10 دقائق، ثم قومي بإغلاقه.

قومي بوضع أكواب الزبادي في الفرن، مع تشغيل المصباح الخاص بالفرن عليها، واتركيها لمدة لا تقل عن 8 ساعات.

إذا كان الفرن الخاص بكى لا يوجد به مصباح، فعند ذلك قومي بتشغيل الفرن كل ساعتين على درجة حرارة 150 م لمدة 10 ثوان ليعمل على تدفئة الفرن ثم قومي بإغلاقه مرة أخرى، وهكذا.

يجب مراعاة عدم تكرار فتح باب الفرن لعدة مرات أثناء إعداد الزبادي.

بعد مرور 8 ساعات، قومي بإخراج الأكواب من الفرن وضعيها بداخل الثلاجة لمدة لا تقل عن 3 ساعات. عمر شويل - جدة بكيلو لبن فقط .. طريقة الزبادي في البيت في عشر دقائق احسن من الجاهز - ثقفني

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