نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اخلط زيت الزيتون مع القرنفل وضعه ليلة واحدة قبل النوم ولن تستغني عنها طيلة حياتك في المقال التالي

عمر شويل - جدة خلطة الزيتون والقرنفل من افضل الخلطات التي لها العديد من الفوائد حيث انه يمكن استخدامها للشعر للتخلص من الكثير من مشاكل الشعر , ومن أشهر ما تستخدم له الوصفة هو انبات الشعر مرة اخري, وذلك بسبب احتوائها على مواد معذية لفروة الرأس, ويبحث الكثير من السيدات الذين يعانين من مشاكل في الشعر مثل التساقط والصلع والتقصف عن طريقة لعمل الوصفة والطريقة الصحيحة لاستخدامها الوصفة للاستفادة منها بشكل كبير, ولذلك سنتناول خلال السطور التالية الحديث عن طريقة عمل وصفة القرنفل وزيت الزيتون.

كيفية استخدام زيت الزيتون والقرنفل لانبات الشعر

خلطة الزيتون مع القرنفل من الخلطات الطبيعية التي تستخدم في اعادة انبات الشعر مرة اخري, وتساعد هذه الوصفة في تنعيم الشعر والتخلص التجعد وتحويل الشعر الخشن الي شعر ناعم وأملس, ويساعد هذه الوصفة في التخلص من تقصف الشعر, ويساعد في تقوية الشعر ويعمل على تقليل التساقط, ويتم تحضير الخلطة بوضع نصف كوب من زيت الزيتون ويوضع عليهم معلقة من فصوص القرنفل ويقلب كل منهم ويوضع الخليط في حمام مائي حتى يسخن وبعد ذلك يتم اضافة الخليط على جذور الشعر وهو دافئ حتى يفتح مسام الشعر وتستفيد منه, ويلف الشعر في كيس بلاستيكي ويوضع عليه قطعة قماش مبللة بماء ساخن لمدة ساعتين وبعد ذلك يتم شطف الشعر بالشامبو.

كيفية تحضير القرنفل وزيت القرنفل للشعر

زيت القرنفل مع جوزالهند من الخلطات القوية التي تدخل في تركيب العديد من مستحضرات العناية بالشعر, ويمكن تحضيره واستخدامه في البيت بسهولة حيث يتم وضع كمية من زيت جوزالهند ويوضع عليها معلقة من القرنفل في برطمان ويتم غلقه بإحكام وبعد ذلك يتم لف البرطمان في ورق ألومنيوم ويوضع في مكان مظلم لمدة أسبوع وبعد ذلك يتم استخدامه كحمام زيت على الشعر, ويتم فيه وضع كمية من خليط القرنفل وجوز الهند ويترك على الشعر ساعتين قبل الاستحمام, ويساعد هذا الخليط في فرد الشعر وترطيبه واعطاءه مظهر لامع وجميل, ويقلل من تقصف الشعر, ويجعل الشعر ينمو بغزارة ويعالج الشعر التالف من الحرارة.