سر ملعقة من النشا لإزالة شعر الوجه والجسم في المنزل بدون ألم نهائيا وتبيض فوري للمناطق الداكنة

تبحث الكثير من السيدات عن طرق ازالة الشعر النهائية وبدون الم حيث تسبب الطرق التقليدية أضرار للبشرة والألم، فيها يسبب جفاف للبشرة وبعضها يسبب احمرار ومشاكل بالبشرة دونا عن الألم الشديدة، لذا سنقدم لكم بعض الطرق الطبيعية لإزالة الشعر الزائد نهائيا وبدون الألم أو مشاكل بالبشرة بالعكس ستؤدي إلى نعومة وترطيب البشرة، وسنعرض لكم في هذا المقال كيفية استخدام النشا لإزالة الشعر الزائد بدون ألم، تابع معنا باقي الفقرات القادمة للتعرف أكثر عن طريقة إزالة الشعر الزائد نهائيا بالنشا.

إزالة الشعر الزائد نهائيا بالنشا

تدخل النشا في التركيبات الطبيعية، فتعتبر النشا من المواد الطبيعية التي لها التأثير الجيد على البشرة وهى من الوسائل الآمنة في الاستعمال، فهى تعمل على فرد البشرة والحصول على بشرة نضرة لامعة صافية بدون شعر، ونقدم لكم بعض الوصفات الطبيعية باستخدام النشا، ستحتاج لبعض هذه المكونات لعمل مزيج النشا، فالنشا هو مسحوق ابيض مثل الدقيق، يستخدم كثيرا في الطهى فهو متعدد الاستخدام، ويسمى بنشا الذرة أو دقيق الذرة.

المكونات؛

4 معالق كبيرة من النشا.

عدد 2 بيضة.

قطعة قماش من الصوف الخفيف.

كوب من ماء الورد.

لبن رايب أو مخفوق الزبادى.

وعاء كبير

طريقة عمل خليط النشا لإزالة الشعر من جذوره؛

نقوم بوضع البيض على النشا مع التقليب الجيد والمستمر حتى تندمجا معا.

نقوم بوضع هذا الخليط على المنطقة التى بها الشعر الزائد.

بعد ذلك نضع برفق قطعة القماش الصوف على المنطقة المدهونة مباشرة بحيث تكون لاصقة للجلد مباشرة.

بعد ذلك نقوم بازالة قطعة القماش بسرعة وبقوة بعكس اتجاه نمو الشعر.

ستلاحظ اختفاء الشعر وبعد ذلك نغسل المنطقة بالماء العادى.

نحضر قطعة قطن ونضع عليها ماء الورد أو لبن الزبادى.

وضع القطن المبللة بماء الورد على المنطقة التى تم إزالة الشعر منها للحصول على بشرة صافية فاتحة بدون حبوب.

أهمية النشا للبشرة؛

يعتبر النشا مكون طبيعي متعدد الاستخدام فهو يساعد على ترطيب الشعر ونعومته وأيضا يساعد على تفتيح البشرة ويساعد على نعومة البشرة وتفتيحها، فهو مفيد لأصحاب البشرة الدهنية ، حيث تعمل النشا على موازنة المادة الدهنية التى تفرزها البشرة مما يقلل من فرصة ظهور حب الشباب، كما يستعمل لأصحاب البشرة الجافة حيث يعمل على ترطيبها ومنع خروج السوائل من البشرة، كما يساعد أصحاب البشرة البشرة الحساسة فهو يعمل على تهدئتها وترطيبها ويمكن استعمال هذه الوصفة أكثر من مره في الاسبوع للح