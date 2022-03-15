طريقة عمل كوكيز الشوفان الصحي للدايت وبأبسط المكونات

يدخل الشوفان في العديد من المأكولات مثل الخبز والبسكوت والكيك وغيرها، وله العديد من الفوائد لأنه يحتوي على الكالسيوم والفوسفور، ومضاد للأكسدة، ويحتوي على الألياف التي تساعد في الشعور بالشبع، لذلك ينصح به لكل من يريد إنقاص وزنه، واليوم سنقدم لكم طريقة عمل كوكيز الشوفان، والكوكيز هو نوع من أنواع البسكويت المقرمش، ويتميز بظهور حبات الشوكولاتة الخام على سطحه، ويتم صنعه في مختلف البلدان العربية، ويصنع بالشوكولاتة أو جوز الهند أو الشوفان، واليوم سنقدم لكم طريقة عمل كوكيز الشوفان الصحي.

مكونات كوكيز الشوفان الصحي

حبة من الموز

بيضة واحدة

ملعقة فانيليا

ثلاث ملاعق زبدة فول سوداني

ملعقتان من العسل

ملعقتان من الطحين

كوب ونصف من الشوفان

ثلاث ملاعق من الزبيب

ملعقة من القرفة

ملعقتان من حبوب الكتان

ملعقتان من القزحه

طريقة تحضير كوكيز الشوفان الصحي

نخلط جميع المكونات السابقه معا جيدا، ونستمر في العجن لمدة خمس دقائق، حتى يتشكل خليط متماسك.

نقوم بتشكيل حبات الكوكيز، باستخدام آلة صنع كرات البوظه، أو بالطريقة التي نفضلها، ونضعها في صينية مع ترك مسافات بينها.

نسخن الفرن على درجة حرارة متوسطة، ونقوم بوضع الصينية داخل الفرن، وننتظر حتى يصبح اللون ذهبي.

نخرج الصينية وتترك حتى تبرد، ثم يقدم مع مشروب ساخن كالشاي أو النسكافيه.

مكونات كوكيز الشوفان بالشوكولاتة

كوب من الزبدة

كوب من السكر الأبيض

عدد 2 بيضة

2 ملعقة من الفانيليا

كوب وربع من الطحين الأبيض

نصف ملعقة كربونات صوديوم

ملعقة صغيرة من الملح

ثلاثة أكواب من الشوفان

كوب من قطع الشوكولاتة

طريقة تحضير كوكيز الشوفان بالشوكولاته