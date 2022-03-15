نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكاسترد بالجيلي على أصوله بأبسط المقادير وبطريقة ناجحة ومظبوطة وبطعم روعة في المقال التالي
تسعي كل ربة منزل الي ان تكون متميزة جداً في المطبخ وتقوم بتحضير ألذ وأشهي الأكلات والحلويات لجميع الأسرة، وتبحث دائماً على الأكلات والحلويات التي تكون فيها نسبة عالية من الفوائد والتغذية وأيضاً يحب الأطفال تناولها ولا تحتاج إلى الكثير من النقود لإعدادها، ولذلك سوف نقدم طريقة عمل الكاسترد بالجيلي وهي من الحلويات التي لا تحتاج إلى الكثير من الوقت والمجهود لإعدادها ويمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة.
طريقة عمل الكاسترد بالجيلي
يمكن إعداد الكاسترد بالجيلي بطريقة صحيحة عند اتباع مجموعة الخطوات التالية، وهي عبارة عن:
المكونات:
- عدد ٣ أكواب من الحليب.
- عدد ٣ كوب من الماء البارد.
- كوب كاسترد بودرة.
- كوب ونصف من السكر.
- عدد ٢ عبوة جيلي بالنكهة المفضلة.
طريقة تحضير الكاسترد:
- نقوم بوضع الحليب والماء والكاسترد البودرة والسكر ونقلبهم جيداً حتى تذوب جميع المكونات معاً.
- وبعد ذلك نقوم بوضع الحلة على النار ونتركها حتى تغلى جيداً ويصبح قوام الخليط ثقيل وبعد ذلك نغلق النار ونرفع الحلة ونتركها حتى تبرد.
- ونقوم بوضع الكاسترد في أطباق أو كاسات للتقديم ونتركها لمدة ساعتين حتى تبرد تماماً.
طريقة تحضير الجيلي:
- نضع كمية مناسبة من الماء على النار ونتركه حتى يغلي وبعد ذلك نفرغ عبوتين الجيلي في وعاء.
- ونضع لكل عبوة كوب من الماء المغلي وكوب من الماء البارد، ونقوم بتقليب الجيلي حتى يذوب بشكل كلي ونتركه يبرد لمدة ١٠ دقائق.
- ونضع في الكاسات الموجود فيها الكاسترد طبقة مناسبة من الجيلي حتى تغطي وجه الكاسترد.
- وبعد ذلك نقوم بوضع جميع الكاسات في الثلاجة لمدة لا تقل عن ٨ ساعات، وتصبح جاهزة للأكل.
طريقة عمل حلى الكاسترد بالبسكويت والجيلي
المكونات:
- نستخدم جميع مكونات الوصفة السابقة.
- ونضيف إليهم عدد ٢ باكيت بسكويت سادة.
- ثلاث ملاعق من الحليب.
- معلقة من السكر.
طريقة التحضير:
- نقوم بخلط ثلاث ملاعق من الحليب مع معلقة من السكر وبعد ذلك نغمس البسكويت السادة فيه، ونضع طبقة من البسكويت في أسفل الكوب.
- وبعد ذلك نقوم بوضع طبقة من الكاسترد فوق البسكويت، ونحضر طبقة أخرى من البسكويت وندخل الكوب للثلاجة ونتركه عدة دقائق.
- وبعد ذلك نقوم بوضع طبقة من الجيلي في الكوب وندخل الكوب الي الثلاجة ونتركه لمدة لا تقل عن خمس ساعات.
- وبعد ذلك تصبح الحلوى جاهزة للأكل.
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