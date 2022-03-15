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يعشق بعض الناس الوجبات الشعبية المصرية التى تقدم في المطاعم مثل الفول والفلافل والباذنجان المقلي، وأيضاً توجد وجبة البصارة بالثوم وهى من الأكلات المصرية الشعبية الشهيرة والتى تقدم مع بعض المقبلات والمخللات الشهية، وهي تعد من الفول والخضار وبعض التوابل والبهارات والبصل والثوم، فسوف نقوم بتحضير البصارة بالثوم بطريقة سهلة بالمنزل. طريقة تحضير البصارة بالثوم المقادير:- نصف كيلو من الفول المدشوش.

٣ فصوص من الثوم.

ثمرة واحدة بصلة مقطعة نصفين.

حزمة من البقدونس.

حزمة من الكزبرة الخضراء.

نصف حزمة من السبت.

ملعقة كبيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من البهارات.

ملعقة كبيرة من الكمون.

ملعقة صغيرة من الشطة (اختياري).

كمية مناسبة للماء.

ثمرة بصل مقطعة شرائح رفيعة.

ربع كوب من الزيت النباتي. طريقة التحضير في بولة نقوم بغسل الفول ونقعه لمدة ساعتين على الأقل ثم نقوم بتصفيته جيدا من الماء.

في وعاء على النار نقوم بوضع كمية من الماء ثم نضيف الفول ثم نقوم بتقطيع البصل إلى نصفين وتوضع مع الفول.

ثم نقوم بتقطيع البقدونس والكزبرة والشبت وإضافتهم إلى الفول والثوم ونقوم يغليهم على النار حتى تنضج كل المكونات.

ترفع من على النار وتترك جانباً حتى تهدأ ثم نقوم بتحضير الخلاط الكهربائي.

نقوم بإضافة كمية من من خليط البصارة إلى الخلاط ونخلط ثم توضع في وعاء ونخلط باقي المكونات بالخلاط حتى تنتهي كل الكمية وتوضع على البصارة المخلوطة وارفع على النار مرة أخرى.

نقوم بإضافة الملح والفلفل الأسود والبهارات والكمون والشطة ونقلب جيدا.

ثم نقوم بتحضير مقلاة صغيرة ونضع ربع كوب الزيت وعليه البصل الشرائح ورشة من الملح ونقلب حتى تتحمر البصل وتصبح مقرمشة.

نقوم بتصفية البصل من الماء ونضع الزيت الباقي من البصل على خليط البصارة وتقلب جيداً حتى تتجانس المكونات وتغلى مرة أخرى لمدة ٥ دقائق ثم ترفع من على النار.

توضع في أطباق التقديم وعليها رشة من البصل المحمر مسبقاً.

يقدم بجانبها المخلل المشكل أو الباذنجان المخلل بالثوم والليمون والشطة ويقدم أيضا الخبز البلدى الطازج. عمر شويل - جدة الأكلة المفضلة في الشتاء أعملي البصارة بالثوم على أصولها بالطريقة المصرية وبطعم وريحة جنان - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأكلة المفضلة في الشتاء أعملي البصارة بالثوم على أصولها بالطريقة المصرية وبطعم وريحة جنان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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