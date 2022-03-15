نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فاهيتا الدجاج بألذ خلطة وتتبيلة وبالطريقة الأصلية بكل تكاتها وأسرارها وبطعم لذيذ في المقال التالي

تعتبر فاهيتا الدجاج من أخف الاكلات المحببة للكبار والصغار، ويمكن إضافة الفاهيتا إلى البيتزا أو أنواع الكريب المختلفة أو في السندوتشات، حيث تعتبر طريقة طهيها اسهل واسرع الطرق لتحضير الدجاج المتبل والمدعم الخضروات التى تحتوى على الفيتامينات والبروتينات، فسوف نقوم بتحضير فاهيتا الدجاج وطريقة عمل وكيف تقدم في المنزل بسهولة. طريقة تحضير فاهيتا الدجاج المقادير:- كيلو من الدجاج المقطع شرائح سميكة طويلة.

ربع كوب من زيت الزيتون.

عصير ٢ ليمونة.

ثمرة فلفل أحمر رومى مقطع شرائح.

ثمرة فلفل اخضر رومى مقطع شرائح.

ثمرة فلفل اصفر رومي مقطع شرائح.

٢ ثمرة بصل مقطع شرائح.

١ كوب من المشروم.

ثمرة فلفل أحمر حار مقطع شرائح. مقادير التتبيلة:- ملعقة كبيرة من الثوم البودر.

ملعقة كبيرة من البصل البودر.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من الكمون.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

ملعقة كبيرة من الملح

ملعقة كبيرة من بهارات الدجاج.

ملعقة كبيرة من الصلصة الحارة (اختياري). طريقة التحضير في بولة كبيرة نقوم بإضافة زيت الزيتون ثم نضيف البهارات والفلفل الأسود والكمون والبابريكا ونقلب ثم نضيف الملح والصلصة الحارة والبصل البودر والثوم البودر ونقلب جيدا باستخدام الملعقة.

نقوم بإضافة عصير الليمون ونقلب، سوف نقوم باضافة قطع الدجاج ويمزج الدجاج بخليط التوابل حتى تمتزج كل المكونات جيدا.

يغطى الدجاج المتبل ويترك من ساعة إلى ساعتين على الأقل حتى تتشرب كل قطع الدجاج من التتبيلة.

نقوم بتحضير مقلاة ونقوم بوضع القليل من زيت الزيتون ثم نقوم بوضع الدجاج المتبل وترفع المقلاة على نار متوسطة حتى ينضج الدجاج ثم نقوم بإزالته من المقلاة ويوضع في طبق جانبي.

نقوم في نفس المقلاة بوضع من زيت الزيتون ثم نضيف البصل ونقلب حتى يذبل لونه ثم نضيف والمشروم ونقلب جيداً.

نضيف جميع الانواع الفلفل الألوان ورشة من الملح والفلفل الاسود ونحرك حتى تذبل باقي الخضروات.

نقوم بإضافة الدجاج على الخضروات ونقلب المكونات جيدا مع بعضها ويترك لحوالي ١٥ دقيقة على نار متوسطة.

ترفع من على النار ونقوم بتقديمها في سندوتشات مع البطاطس المقلية و صوص الكاتشب والمايونيز. عمر شويل - جدة فاهيتا الدجاج بألذ خلطة وتتبيلة وبالطريقة الأصلية بكل تكاتها وأسرارها وبطعم لذيذ - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فاهيتا الدجاج بألذ خلطة وتتبيلة وبالطريقة الأصلية بكل تكاتها وأسرارها وبطعم لذيذ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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