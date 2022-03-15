ب2 كوب دقيق أعملي كب كيك الشوكولاتة غرقان بالصوص بالطريقة الأصلية بطعم هش ولذيذ

كيك الشيكولاتة من المخبوزات التى يعشقونها الأطفال ويرغبون فى تناولها باستمرار لعشقهم فى الشيكولاتة الغنية بالدهون المشبعة، وتعد كيك الشيكولاتة من أفضل الكيك على الإطلاق، ويمكن تحضير الكيك على شكل كب كيك فهو يتميز بالطعم اللذيذ والمحبب لدى الصغار، وسوف نعرض فى هذا المقال عن وصفه تحضير كب كيك الشيكولاتة.

طريقة عمل كب كيك الشيكولاتة

يعتبر كب كيك الشيكولاتة من الحلويات الرائعة التى يحبونها الصغار، لأنها تعد لشخص واحد فقط بعكس الكيك الذى يقطع لعدة أشخاص، ويتميز الكب كيك بأنه خفيف وهش، كما أنه يعتبر من الوصفات السهله والبسيطة التى يمكن تحضيرها فى المنزل.

طريقة تحضير وصفة كب كيك الشيكولاتة

المكونات

2 كوب من الدقيق.

معلقة كبيرة من البيكنج باودر.

2 بيضة.

ربع كوب من زيت الذرة.

فانيليا.

نصف كوب من السكر البودرة.

نصف كوب من اللبن.

2 معالق كبار من الكاكاو الخام.

رشه ملح.

تحضير وصفة كب كيك الشيكولاتة

نحضر وعاء كبير ونضع داخله الدقيق والبيكينج باودر والكاكاو الخام والملح ونخلطهم جيداً.

نحضر بوله صغيرة ونضع بداخلها البيض والسكر ونقلبهم جيداً حتى يصبح البيض لونه فاتح، ثم نضع الفانيليا والزيت واللبن ونستمر فى الخفق بواسطه المضرب الكهربائي.

نضع الخليط على الدقيق ونقلبهم حتى يتلاشي الدقيق تماماً وتصبح عجينة الكب كيك متماسكة ولينة.

نحضر قوالب الكب كيك الصغيرة ونضع بها الخليط، ثم تدخل الفرن على درجة حرارة 180حتى تمام النضج.

تخرج من الفرن ثم تبرد.

تحضير صوص الشيكولاتة

صوص الشيكولاتة من الصوصات التى تضيف للكب كيك المذاق الرائع ويمكن تحضيره فى البيت بكل سهولة.

مكونات صوص الشيكولاتة

3معالق كبار كاكاو.

شيكولاته جالكسي.

كوب من اللبن.

3 معالق من السكر.

معلقة من السمن.

معلقة نشا صغيرة.

تحضير صوص الشيكولاتة