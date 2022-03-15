نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ب2 كوب دقيق وبيضتين أصنعي الوافل الرقيق على أصوله بطريقة ناجحة ألذ وأحلي من الجاهز في المقال التالي
يتم صنع الوافل باستخدام جهاز لخبز الوافل وإذا لم يكن موجود يمكن عمل وافل محلي بدون الحاجة إلى مقلاة وافل، ويمكن استخدم مقلاة الشواء لصنع الوافل وهي تعطي نفس نتيجة المقلاة الخاصة به ويمكن أيضاً استخدام مقلاة الشواء في الكثير من الوصفات الأخرى مثل شوي اللحم والخضروات وأيضاً عمل السندوتشات وغيرها من الوصفات.
طريقة عمل الوافل الرقيق
يمكن عمل الوافل الرقيق بأكثر من طريقة أكثر شيء مهم ف هذه الحلوى هي وجود جهاز خاص بعمل الوافل حتى نحصل على وافل رقيق ومقرمش، وسوف نشرح طريقة إعداد الوافل الرقيق في السطور القادمة وهي عبارة عن:
مكونات الوافل
- عدد ٢ كوب من الدقيق.
- عدد ٢ بيضة.
- كوب ونصف حليب.
- معلقة واحدة من السكر الأبيض.
- عدد ٤ ملاعق صودا الخبز.
- نصف معلقة صغيرة من الفانيليا.
مكونات الجبنة لتزيين الوافل:
- نصف كوب من الجبنة الكريمي.
- ربع كوب من السكر البودرة.
- ربع معلقة من مسحوق الليمون.
- نصف كوب صغير شربات.
- نصف كوب توت مجمد أو طازج.
خطوات عمل الوافل الرقيق
- نقوم بتسخين المقلاة الخاصة بعمل الوافل وأثناء ذلك نقوم بخلط جميع مكونات الوافل معاً منها البيض أيضاً.
- نخلص المكونات معاً باستخدام الخافق اليدوي في وعاء كبير حتى يصبح عندنا خليط متجانس ورقيق.
- ثم بعد ذلك نقوم بإضافة الدقيق والحليب والزيت النباتي وأيضاً مسحوق الخبز والليمون والفانيليا مع الخليط ونستمر بالخفق حتى يكون الخليط ملمسه ناعم جداً.
- وعندما نتأكد ان المقلاة تم تسخينها بشكل كامل نقوم برش رذاذ من زيت الطبخ عليها وبعد ذلك نقوم بوضع مقدار من الخليط على المقلاة.
- ونترك الخليط في المقلاة الساخنة حتى يصبح لونه بني أو ذهبي، وبعد ذلك نضع عليه طبقة التزيين المفضلة.
- ويمكن تقديم الوافل سخن بدون تزيين أيضاً.
طريقة عمل طبقة تزيين الوافل:
- نقوم بإحضار وعاء حجمه متوسط حتى نخفق جميع مكونات طبقة التزيين فيه.
- وبعد ذلك نقوم بخفق كلاً من الجبنة وباقي المكونات التي قد قمنا بذكرها ماعدا التوت.
- وبعد الحصول على خليط متجانس نقوم بوضع طبقة من الخليط على الوافل ويقدم سخن.
- وبعد ذلك نقوم بوضع طبقة من التوت فوق الوافل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ب2 كوب دقيق وبيضتين أصنعي الوافل الرقيق على أصوله بطريقة ناجحة ألذ وأحلي من الجاهز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.