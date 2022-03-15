ب2 كوب دقيق وبيضتين أصنعي الوافل الرقيق على أصوله بطريقة ناجحة ألذ وأحلي من الجاهز

يتم صنع الوافل باستخدام جهاز لخبز الوافل وإذا لم يكن موجود يمكن عمل وافل محلي بدون الحاجة إلى مقلاة وافل، ويمكن استخدم مقلاة الشواء لصنع الوافل وهي تعطي نفس نتيجة المقلاة الخاصة به ويمكن أيضاً استخدام مقلاة الشواء في الكثير من الوصفات الأخرى مثل شوي اللحم والخضروات وأيضاً عمل السندوتشات وغيرها من الوصفات.

طريقة عمل الوافل الرقيق

يمكن عمل الوافل الرقيق بأكثر من طريقة أكثر شيء مهم ف هذه الحلوى هي وجود جهاز خاص بعمل الوافل حتى نحصل على وافل رقيق ومقرمش، وسوف نشرح طريقة إعداد الوافل الرقيق في السطور القادمة وهي عبارة عن:

مكونات الوافل

عدد ٢ كوب من الدقيق.

عدد ٢ بيضة.

كوب ونصف حليب.

معلقة واحدة من السكر الأبيض.

عدد ٤ ملاعق صودا الخبز.

نصف معلقة صغيرة من الفانيليا.

مكونات الجبنة لتزيين الوافل:

نصف كوب من الجبنة الكريمي.

ربع كوب من السكر البودرة.

ربع معلقة من مسحوق الليمون.

نصف كوب صغير شربات.

نصف كوب توت مجمد أو طازج.

خطوات عمل الوافل الرقيق

نقوم بتسخين المقلاة الخاصة بعمل الوافل وأثناء ذلك نقوم بخلط جميع مكونات الوافل معاً منها البيض أيضاً.

نخلص المكونات معاً باستخدام الخافق اليدوي في وعاء كبير حتى يصبح عندنا خليط متجانس ورقيق.

ثم بعد ذلك نقوم بإضافة الدقيق والحليب والزيت النباتي وأيضاً مسحوق الخبز والليمون والفانيليا مع الخليط ونستمر بالخفق حتى يكون الخليط ملمسه ناعم جداً.

وعندما نتأكد ان المقلاة تم تسخينها بشكل كامل نقوم برش رذاذ من زيت الطبخ عليها وبعد ذلك نقوم بوضع مقدار من الخليط على المقلاة.

ونترك الخليط في المقلاة الساخنة حتى يصبح لونه بني أو ذهبي، وبعد ذلك نضع عليه طبقة التزيين المفضلة.

ويمكن تقديم الوافل سخن بدون تزيين أيضاً.

طريقة عمل طبقة تزيين الوافل: