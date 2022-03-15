بأبسط المقادير أصنعي الفايش البلدي بطريقة الفلاحين الأصلية بطعم مقرمش مثل الأفران

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تعتبر المخبوزات من أخف الوجبات التى تقدم يومياً على الإفطار أو العشاء، وتعتبر أيضا من الأكلات التى تقدم كنوع من التسلية، حيث يوجد منها المخبوزات الغربية والمخبوزات الشرقية اللذيذة والمشهورة ومنها الفايش البلدي، حيث يشتهر الفايش البلدي فى صعيد مصر، يباع الفايش في الأفران والمخابز بكثرة ولكن نحرص كل الحرص على عمل كافة الأشياء المحببة الينا بالمنزل، فسوف نقوم بتحضير الفايش البلدي في المنزل بطريقة سهلة. طريقة عمل الفايش البلدي مثل الأفران المقادير ٣ أكواب من الدقيق متعدد الاستخدامات.

ربع كوب من الزيت.

كوب واحد من الحليب.

٢ ملعقة سكر.

ملعقة كبيرة الخميرة الفورية.

ملعقة صغيرة من الكركم.

ملعقة كبيرة من الخل.

نصف ملعقة صغيرة من الملح. طريقة التحضير في بولة متوسطة نقوم بوضع الخميرة مع الحليب الدافئ مع السكر وقليل من الدقيق ونقلب وتترك جانباً حتى تختمر حوالى نصف ساعة ثم نقوم بإضافة الزيت والملح والكركم والخل الي باقي الدقيق ثم نضيف خليط الخميرة.

نقوم بعجن العجينة جيدا باليد حتى تصبح عجينة متماسكة ولينة.

نقوم بترك العجينة جانباً حتى تختمر لمدة ٣٠ دقيقة ثم نقوم بتقسيم العجينة الى أقسام متساوية ثم نقوم بفرد العجينة باستخدام النشابة.

نقوم بفرده على شكل دائري ثم نقوم بلفها على شكل رول وتقفل من الجوانب جيدا.

نقوم بعمل هذه الطريقة مع باقي قطع العجين حتى تنتهي الكمية الموجودة.

نقوم بتحضير صوانى الخبز وتكون مدهونة بالسمن وتترك لمدة ساعتين لتختمر مرة أخرى ونضع بها العجينة وندخلها الفرن على درجة حرارة ١٨٠ حتى يحمر الوجه جيداً.

نقوم بإخراجه من الفرن ويترك حتى يبرد تماماً ثم نبدأ بتقطيعه شرائح ويرص في صينية الفرن وندخلها في الفرن مرة أخرى حتى يتحمص ثم نقوم بإخراجه ويترك ليهدأ ثم يقدم.

يقدم الفايش بجانب الجبن البيضاء أو الشاي والحليب الساخن. طريقة أخرى لعمل الفايش المقادير ٦ أكواب دقيق.

كوب حليب.

كوب سمن.

نصف ملعقة من الملح.

ملعقة كبيرة من الكركم.

ملعقتين خميرة فورية.

ملعقة صغيرة من المحلب.

ملعقتين من السكر. طريقة التحضير نقوم بعمل الخميرة بتحضير كوب الحليب الدافئ ويوضع عليه الخميرة والسكر ونقلب وتترك قليلا حتى تتفاعل الخميرة وتنشط.

في بولة نقوم بنخل الدقيق ثم نضيف الملح والكركم والمحلب ونقلب ثم نقوم بإضافة السمن ونقوم بالعجن ثم نقوم بإضافة خليط الخميرة ونستمر في العجن حتى نحصل على عجين طري ومتجانسة.

تغطى العجينة وتترك لمدة ساعة حتى تختمر جيدا ويزداد حجمها

نبدأ بتقطيع العجين على شكل أصابع متوسطة وتدهن بالسمن وتوضع جانبا لمدة ساعتين ثم نقوم بإدخالها الفرن على درجة حرارة عالية حتى تأخذ اللون الذهبي.

نقوم بإخراجها من الفرن وتقدم بجانب المشروبات الساخنة. عمر شويل - جدة بأبسط المقادير أصنعي الفايش البلدي بطريقة الفلاحين الأصلية بطعم مقرمش مثل الأفران - ثقفني

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