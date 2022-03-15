سر الفول المدمس الشهي في السحور بطريقة سهلة وشهية وصحية وعلي طريقة عربيات الفول

الفول المدمس من أحلي وأطعم الأكلات الرئيسية على مائدة الطعام، وخاصة في شهر رمضان والتي يتم تناوله في السحور يوميا وهناك من يتناوله في الإفطار، وكما يتمتع الفول بطعمه الرائع والشهي والذي يحبونه جميع أفراد الأسرة وخاصة الكبار الذين يحبون تناوله بجانب العديد من الأطعمة الأخرى، وذلك مثل ارتباط الفول والطعمية كأفضل أكلة شعبية يتم تناولها علي عربيات الفول في مصر وجميع البلاد العربية، وكما أن في سحور رمضان يفضل تناول الفول المدمس مع البيض المسلوق، والجبنة البيضاء، والسلاطة، والبيض المقلي بالسمنة والعديد من الأطعمة الأخري المفضل تناولها بجانب الفول، ويتميز الجرجير والخس والبصل الاخضر، والكابوتشا من أهم وأقوى أنواع الخضروات والتي يفضل تناولها مع الفول المدمس، وذلك يمكننا من الحصول على أفضل واقوى وجبة متكاملة العناصر الغذائية المفيدة للصحة العامة والجسم وخاصة في وقت الصيام، والذي نحتاج فيه إلي التغذية السليمة والصحية لمواصلة يومهم بشكل جيد وصحي حيث يعمل تناول الفول يساعد الجسم على مقاومة الشعور بالجوع أثناء الصيام، وذلك لأن الفول من الأطعمة التي لا تهضم بسهولة والتي تأخذ بضع ساعات لتهضم مما يجعل تناول الفول المدمس من أهم الأكلات التي ينصح بتناولها في السحور، والتي نقدمها لك سيدتي من خلال طريقتنا المميزة والصحية بالمنزل لعمل أحلي وأطعم فول مدمس.

طريقة عمل الفول المدمس ومكوناتها

ونقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة لعمل أحلي وأطعم فول مدمس شهي، وذلك من خلال طريقتنا المميزة والتي يتم عملها في المنزل وذلك للتأكد من سلامة وجودة عملها بطريقة سليمة وصحية ومفيدة، ودائما ما نؤكد على ضرورة عمل الفول بالمنزل وذلك للتأكد من سلامة وجودة عملها بطريقة صحية ولضمان التحكم في المكونات الغذائية المضافة لها وإختيار أفضلها وذلك من الناحية الصحية.

المكونات

نصف كيلو فول.

نصف كوب كبير عدس أصفر.

ملعقة واحدة كبيرة كركم.

بصلة صغيرة الحجم مقطعة شرائح.

جزرة واحدة مبشورة.

حبة طماطم متوسطة الحجم.

نصف حبة ليمون كبيرة.

طريقة عمل الفول المدمس.