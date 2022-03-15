نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل كيكة البرتقال الهشة بالبيت بخطوات سهلة وبسيطة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر كيكة البرتقال من أشهر أنواع المخبوزات والحلويات التي عرفت في العالم كله، وبشكل خاص انتشرت في الوطن العربي وتحديداً مصر، وتتمتع كيكة البرتقال بطعم رائع للغاية وقوام إسفنجي مميز عن غيرها، وبالرغم من وجود الكثير من الطرق المختلفة وأنواع رائعة للكيكة، إلا أن كيكة البرتقال تفوقت على كل تلك الأنواع، وتتميز بأنها مفيدة جداً للجسم حيث تحتوي على البرتقال الغني جداً بالفيتامينات التي يحتاج لها الجسم مثل فيتامين سي الذي يرفع مناعة الجسم، بالإضافة إلى البيض الغني بالبروتينات، والدقيق أيضاً ولهذا تحرص كل الأمهات على إعداد كيكة البرتقال في البيت باستمرار، لتقدمها للأطفال في الأوقات المختلفة لتعويضهم عن الأكلات التي يرفضون تناولها، ونطلعكم متابعينا الكرام الآن عن أسهل طريقة لعمل كيكة البرتقال الهشة.

أسهل طريقة لعمل كيكة البرتقال

كيكة البرتقال تعتبر من أفضل أنواع الكيكة، والتي تحضر بكل سهولة جداً في البيت بمكونات متوفرة في المطبخ، فهي لا تحتاج سوى دقائق معدودة حتى نحصل على كيكة برتقال شهية، ومن خلالها تحافظ ربات البيوت على صحة أبنائهم لأنه تحضر في البيت والتأكد من نظافتها وجودة المكونات التي تستخدم فيها، كما أن كيكة البرتقال تلقى قبول كبير بين جميع أفراد الأسرة سواء الكبار أو الصغار.

مكونات كيكة البرتقال

– كوب سكر أبيض.

-كوب عصير البرتقال الفريش.

-4 بيضات.

-ملعقة صغيرة فانيليا.

-ملعقة كبيرة بشر برتقال.

-ملعقة كبيرة بكينج بودر.

-2 كوب كبير دقيق.

-رشة ملح.

طريقة تحضير كيكة البرتقال

في البداية يتم تسخين الفرن على درجة حرارة متوسطة، ونحضر قالب الفرن ويدهن بالقليل من السمن ورشة من الدقيق.

في وعاء الخلاط نضع البيض مع السكر ونخفقهما جيداً ليذوب السكر، نضيف الزيت وعصير البرتقال والبشر ونستمر في الخفق حتى تتجانس كل المكونات معاً.

في وعاء نخلط الدقيق مع البيكنج بودر والملح، وننزل بالخليط السائل وتقلب المكونات حتى تصبح متجانسة.

ننزل بالخليط في القالب المجهز، وندخلها الفرن على درجة حرارة متوسطة، لمدة 30 دقيقة حتى تنضج الكيكة تماماً ويتحمر الوجه قليلاً.

نخرج كيكة البرتقال من الفرن وتترك لتبرد وتقطع وتقدم بألف هنا.