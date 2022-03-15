نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عجينة العشر دقائق الهشة والخفيفة جداً مناسبة لكل أنواع المعجنات والفطائر في المقال التالي

عمر شويل - جدة عجينة العشر دقائق من أشهر أنواع العجائن التي عرفت بشكل كبير للغاية، والتي يمكن استخدامها في إعداد كل أنواع المخبوزات والمعجنات والفطائر، فكما نعلم جيداً أن سر أي معجنات ومخبوزات هو العجينة التي يجب أن تكون بقوام هش طري، وعجينة العشر دقائق من العجائن التي تستخدم في صناعة الكثير من الوصفات المختلفة، وتعتمد عليها ربات البيوت لتقدم لعائلتها كل الوصفات للمعجنات التي يرغبون في تناولها باستمرار، وبكل سهولة جداً يمكن تحضير عجينة العشر دقائق بكل سهولة جداً والتي تتناسب مع كل الفطائر، وخلال السطور التالية نطلعكم عن طريقة عمل عجينة العشر دقائق الهشة والخفيفة.

أسرار نجاح عجينة العشر دقائق

تعتبر عجينة العشر دقائق من أفضل عجائن البيتزا والمعجنات والمخبوزات المختلفة، والتي تتميز بقوامها الهش الخفيف الذي يشبه القطن، ويمكن لكل ربات البيوت إعدادها في البيت بنفسها حتى يمكنها تحضير الوصفات القريبة من قلوب أفراد العائلة، وهي تتناسب مع الفطائر بكل أنواعها والمخبوزات والبيتزا، ومن سر نجاح عجينة العشر دقائق لابد من اختيار نوع دقيق جيد مع نخله جيداً للتخلص من أي تكتلات موجودة به، ترك العجينة لترتاح 10 دقائق لتكون بالقوام المرغوب فيه.

وتستخدم عجينة العشر دقائق في العديد من الاستخدامات ويأتي على رأسها البيتزا حيث تستخدم في البيتزا السريعة.

مكونات عجينة العشر دقائق

5 كوب دقيق.

نصف كوب لبن بودر.

نصف كوب زيت.

3 ملاعق كبيرة سكر.

رشة ملح.

2 ملعقة كبيرة خميرة.

كوبين من الماء الفاتر للعجن.

طريقة تحضير عجينة العشر دقائق

نخلط الخميرة مع ربع كوب ماء دافئ والسكر، ويترك المزيج جانباً لمدة 10 دقائق.

في وعاء نضع الدقيق ونضيف عليه خليط الخميرة السكر وباقي مقدار الماء، وتقلب المكونات جيداً وتترك لمدة ربع ساعة.

نضيف باقي المكونات من الزبدة واللبن البودر، ونعجن المكونات من جديد لمدة عشرة دقائق، وهذا حتى نحصل على عجينة طرية وناعمة.

تغطى العجينة وتترك لمدة ساعة حتى تتخمر.

يتم استخدام العجينة في الفطائر والبيتزا والمعجنات المختلفة، ويمكن حشوها بأي حشو مختلف.

توضع العجينة في الفرن حتى تنضج تماماً وتأخذ اللون الذهبي وبالهناء والشفاء.