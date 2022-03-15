نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حلوى ليال لبنان واسرار من المطبخ الشامي بدون فرن في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر ليالي لبنان واحدة من الحلويات التي لديها مذاق شهي بالإضافة لسهولة تحضيرها كما أنها تقدم في شهر رمضان. لدى ليالي لبنان الكثير من الفوائد فهي تقوم بمد الجسم بالطاقة ومن خلال التالي سيتم التعرف على طريقة تحضير ليالي لبنان في المنزل. طريقة تحضير ليالي لبنان في المنزل تعتبر ليالي لبنان واحدة من أفضل أنواع الحلوى التي لديها مذاق شهي بالإضافة لسهولة تحضيرها وتتبعوا معنا في السطور الآتية مقادير تحضير ليالي لبنان في المنزل: أربعة كؤوس من الحليب. كأس من السميد. ربع كأس من السكر. حبتان من المستكة. ملعقتان من مياه الورد. علبة من القشطة. نصف كأس من الفستق الحلبي المجروش. ملعقة من صبغة الطعام. كأس من القطر. خطوات تحضير ليالي لبنان تعتبر ليالي لبنان من أفضل أنواع الحلوى التي لديها مذاق شهي ونكهة مميزة وتتبعوا معنا في مقالنا التالي خطوات تحضير ليالي لبنان: أولًا يتم الحصول على إناء ويتم وضع فيه كلًا من الحليب والسكر والمستكة ومياه الورد.

بعد ذلك يتم وضع الخليط على النار لحين أن يغلي بعد ذلك يتم إضافة السميد مع الاستمرار في التقليب لحين الغليان من أجل الحصول على خليط كثيف.

ثم يتم وضع الخليط في طبق من البايركس ثم يتم تركه لحين أن يبرد بصورة نهائية.

بعد ذلك يتم وضع طبقة من القشطة على السميد ثم يتم وضع الطبق في الثلاجة.

يتم تركه في الثلاجة لمدة ساعتين لحين أن تتماسك القشطة.

ثم يتم إضافة صبغة الحلويات على القطر مع الاستمرار في التقليب ثم يتم وضع القطر على سطح الطبق.

وأخيرًا يتم رش كمية من الفستق الحلبي المجروش على طبق ثم يقدم وبالهناء عليكم. طريقة تحضير المحلول السكري: يتم تحضير القطر بمقادير بسيطة وتلك المقادير هي كلًا من التالي: كأس ونصف من السكر. كأس وربع من المياه. ملعقة من عصير الليمون. ملعقة من مياه الورد. ملعقة من مياه الزهر. خطوات تحضير القطر: أولًا يتم الحصول على إناء ويتم وضع فيه المياه والسكر. بعد ذلك يتم رفع الإناء على النار لكي تغلي المقادير. ثم يتم إضافة عصير الليمون ومياه الزهر ومياه الورد. يتم تركه لحين أن يغلي ويصبح كثيف ثم يتم وضع جانبًا لحين أن يبرد.

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