بتتبيلة سرية طريقة عمل كفتة الفراخ الاقتصادية المشوية بطعم وريحة جنان

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تعد كفتة الدجاج من المشويات الرائعه التى تتميز بالمذاق الجيد والرائحه الشاهيه، وهى من الوجبات السهله فى تحضيرها حيث انها مكوناتها بسيطة وغير مكلفه، وتقدم مع المكرونة او البطاطس المقلية وسلطة الطحينة، ويمكن تقديمها بأكثر من طريقة وتحرص دائمآ الامهات على تحضيرها فى المنزل حتى تضمن جودة مكوناتها، واليوم نقدم لكم طريقة سهله وبسيطه لعمل كفتة الدجاج فى المنزل. طريقة عمل كفتة الفراخ المكونات: كيلو من صدور الدجاج المفرومه.

بصلة كبيرة الحجم مفرومه ناعم جدآ.

معلقة كبيرة من البقسماط الناعم.

معلقة صغيرة من الملح.

نصف معلقة صغيرة من بهارات الدجاج.

نصف معلقة صغيرة من الفلفل الاسود.

معلقة صغيرة من الكارى.

معلقة كبيرة من الخل. طريقة التحضير: فى وعاء عميق نضع الدجاج المفروم مع البصل المفروم والبقسماط الناعم ونقوم بعجنهم بشكل جيد حتى يتجانسوا.

نضف اليهم الملح والفلفل الاسود والبهارات والكارى مع الخل ونخلطهم مرة اخرى حتى تتجانس جميع المكونات مع بعضها.

ندخل عجينة كفتة الدجاج فى الثلاجة لمدة ١٥دقيقه.

نخرج العجينة من الثلاجه ونقوم بتشكيل العجينه الى اصابع متوسطة الحجم.

نقوم بدهن الشواية الكهربائيه بالقليل من الزيت النباتى حتى لا تلتصق كفتة الدجاج.

نرص اصابع كفتة الدجاج على الشواية.

نقوم بتقليبها من انآ لاخر حتى تأخذ اللون الذهبى ونتأكد من تسويتها جيدآ.

ترفع كفتة الدجاج من النار ونقوم برصها فى اناء التقديم مع القليل من البقدونس المفروم للتزيين.

تقدم ساخنه مع المكرونه والمقبلات المفضله. طريقة عمل المكرونة بالصلصة المكونات: كيلو من المكرونة الاسباجتى.

٢فص ثوم مهروس.

ملح وفلفل اسود وكمون.

ماء مغلى للسلق.

٤اكواب من عصير الطماطم.

٢معلقة كبيرة من معجون الطماطم.

٣معالق كبيرة من الزيت. طريقة التحضير: فى وعاء عميق نضع الماء على نار متوسطه ونتركه حتى الغليان.

عند غليان الماء نضع المكرونه فى الماء ونقلبها جيدآ ونتركها لمدة ١٥دقيقه حتى يتم تسويتها.

نقوم بتصفية المكرونه من الماء المغلى ونغسلها بالماء البارد ونتركها تصفى جيدآ.

فى الوعاء العميق نضع الثوم مع الزيت ونقوم بتشويحه.

نضف اليه معجون الطماطم والتوابل ونقلبهم بشكل جيد.

نضع معهم عصير الطماطم ونتركهم على نار متوسطه حتى تتجانس المكونات جيدآ.

عند الحصول على قوام الصلصه المطلوب نضف اليها المكرونه ونقلبهم جيدآ.

تفرغ المكرونه فى وعاء التقديم ويقدم معها كفتة الدجاج. عمر شويل - جدة بتتبيلة سرية طريقة عمل كفتة الفراخ الاقتصادية المشوية بطعم وريحة جنان - ثقفني

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