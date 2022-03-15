نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعملي المحشي بكل آنواعه بكل سهولة وداعاً للطرق التقليدية في المقال التالي

تُعد وصفات المحشي بكل أنواعها من الأكلات التي يحبها الجميع الكبار والصغار ومن الأكلات التي تتواجد فى كل بلدان الوطن العربى تقريباً باختلاف مسمياتها واختلاف المقادير لها وأيضا يعد طبق المحشي طبق رئيسي في كل العزائم وتتفنن كل ربة منزل بتقديم أشهى أنواع المحاشي على سفرتها وخاصة فى شهر رمضان الكريم وأيضا يعتبر المحشي من الأكلات التي تحتوى على عناصر غذائية مفيدة جدا وصحية لكي ولأسرتك وللمحشي أنواع كثيرة مثل محشي الكرنب ومحشي ورق العنب ومحشي الكوسة ومحشى الفلفل ومحشي البذنجان ومحشي البصل وايضا الممبار يعتبر من أنواع المحاشي ولكن لكل هذه الأنواع وصفة وخلطة واحدة إذا اتقنتيها ستحصلين على أشهى أطباق المحاشي وبعض الناس تحب أن تسبك الخلطة والبعض الأخر يحبها خفيفة ولا يقوم بتسبيكها فلذلك سوف اخبرك سيدتى اليوم بطريقة عمل خلطة المحشي المصري الخفيفة على المعدة وسهلة الإعداد بكل أسرارها لتقدمي إلى أسرتك أشهى أطباق المحاشي. مقادير خلطة المحشى المصرى: كيلو من الأرز.

بصلتين من البصل المفروم.

ربع كيلو من الطماطم المفرومة

معلقتين من الصلصة.

فص من الثوم مفروم.

حزمة من البقدونس.

حزمة من الشبت.

حزمة من الكزبرة.

فلفل أخضر حار أو بارد حسب الرغبة

معلقتين من الزيت.

معلقة من السمن.

معلقة صغيرة من الملح.

معلقة صغيرة من الكمون.

معلقة صغيرة من الفلفل الأسود. طريقة عمل خلطة المحشى المصرى: فى وعاء كبير نضيف الأرز المغسول جيدا ثم نضيف له البصل المفروم والطماطم المفرومة أو مقطعة إلى قطع صغيرة جدا ونضيف الشبت والبقدونس والكزبرة والفلفل الأخضر المقطع إلى قطع صغيرة جدا ثم نضيف الصلصة ونضيف الزيت والملح والكمون والفلفل الأسود وفص الثوم المفروم ومعلقة الصلصة ونمزج كل هذه المكونات جيدا ببعض. وبعد ذلك نحشي هذه الخلطة بأي نوع محشى نرغب به كالكرنب أو ورق العنب أو الكوسة والباذنجان أو الفلفل الرومى أو الممبار. يمكن أيضاً عمل المحشي في فترات الدايت، ولاكن بطريقة مختلفة فنقوم بتزويد الخضرة والبصل ونقلل الأرز فبذالك تصبح وجبة المحشي اللذيذة صالحة لفترات الدايت أيضا. عمر شويل - جدة إعملي المحشي بكل آنواعه بكل سهولة وداعاً للطرق التقليدية - ثقفني

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